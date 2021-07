Ekolodzy zaprotestują w obronie atomu w Polsce i Niemczech Alert

Protesty przeciwko atomowi w Niemczech. Fot. Pixabay

24 lipca 2021 roku proklimatyczna inicjatywa FOTA4Climate będzie protestować przed KKW Grohnde w Hamelin w Dolnej Saksonii. Aktywiści nie zgadzają się z zamykaniem elektrowni jądrowych w Niemczech. Tego samego dnia ekolodzy pojawią się również przed ambasadą w Warszawie.

– Pod koniec 2022 roku w Niemczech zostanie wyłączonych ostatnich sześć elektrowni jądrowych. Produkują one tyle czystej i bezemisyjnej energii, ile wszystkie panele fotowoltaiczne w RFN razem wzięte. Będzie to ogromna strata dla klimatu, dla naszych starań by redukować emisje CO₂. Dlatego jedziemy do Niemiec, by 24 lipca razem z lokalnymi aktywistami klimatycznymi zaprotestować pod elektrownią jądrową Grohnde. Będziemy prosić naszych sąsiadów by rozważyli jeszcze raz tę decyzję, by elektrownie jądrowe mogły pracować dłużej i chronić nas przed emisjami CO2 – tłumaczy Adam Błażowski z inicjatywy FOTA4Climate.

Aktywiści z FOTA4Climate zwracają uwagę, że wyłączenie energetyki jądrowej wiąże się z przedłużeniem pracy węgla co najmniej do 2038 roku, ale także ze zwiększeniem spalania gazu i biomasy. – Zamykanie sprawnych elektrowni jądrowych to strzał w stopę ludzkości, jest to sprzeczne z zaleceniami naukowców z IPCC – podkreśla Adam Błażowski.

FOTA4Climate podaje, że do Hemelin w Dolnej Saksonii przyjadą również aktywiści m.in. z Nuklearii, Mothers for Nuclear Deutschland oraz Stand Up For Nuclear. – Tylko wspólne działanie na rzecz ochrony i rozwijania nieemisyjnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, obrony i przywracania przyrody, zmiany w produkcji rolnej i hodowli zwierząt, jak również zmiany systemów społecznych na bardziej zrównoważone, mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Stoimy po tej samej stronie – podkreślają.

Zaproszenie do udziału w proteście w Warszawie otrzymali również aktywiści z Extinction Rebellion Polska oraz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

