Elektromobilnośc to nie jedyne narzędzie w walce ze smogiem (RELACJA)

W czasie Impact rEVolution odbyła się debata dotyczącą jakości powietrza: ,,Make clean air a basic human right!”.

W rozmowie udział wzięli Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz), Amrit Chandan (ACELERON), Matthew Pencharz (Tantalum Corporation), Moderatorem był Kornel Koronowski z Boryszew Group.

Punktem wyjścia do rozmowy były dane dotyczące liczby zgonów i chorób, jakie wiążą się z życiem w miastach zakorkowanych i zanieczyszczonych przez transport.

Ewa Łabno – Falęcka mówiła o tym, że elektromobilność nie jest jedynym rozwiązaniem dla miast, które są zakorkowane. W Warszawie liczba samochodów przypadających na 1000 mieszkańców wynosi około 800, w Nowym Jorku niespełna 300. Jednak Ewa Łabno – Falęcka uważa, że na razie nie ma szans na to, by szybko rozwiną się dochodowy car-sharing. Dlatego nie wszedł do Warszawy jeszcze Car2Go, system car-sharingu stworzony przez koncern Daimler.

Amrit Chandan (ACELERON) mówił o tym, że tworzenie specjalnej przestrzeni na potrzeby pieszych w miastach jest bardzo ważne. Dobrymi przykładami według uczestników debaty są Barcelona, z kwartałami po których swobodnie mogą się poruszać piesi i zmieniający się Londyn. Rozmówcy byli zgodni co do tego, że przyszłością jest rozwijanie usług związanych z przemieszczaniem się, a nie promowanie indywidualnych środków transportu.