Jest kolejna umowa o współpracy Polski i USA przy budowie atomu

W czasie piątego szczytu Inicjatywy Trójmorza z 19 października, doszło do zawarcia umowy międzyrządowej o współpracy Polski i USA w rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Podczas wideorozmowy, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i sekretarz energii USA Dan Brouillette zawarli umowę międzyrządową o współpracy Polski i USA w rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

This morning, I was proud to sign an Intergovernmental Agreement to cooperate on the development of Poland’s civil nuclear power program. Nuclear energy will provide a clean and reliable supply of electricity to the people of Poland and must be part of a diverse energy mix. pic.twitter.com/IEkoAG1j8K

— Dan Brouillette (@SecBrouillette) October 19, 2020