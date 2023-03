Spółka ZE PAK i PGE zajmie się rozmowami o atomie z Korei w Pątnowie. Już w 2035 roku? Alert

Polska Grupa Energetyczna oraz ZE PAK podpisały porozumienie o powołaniu spółki do rozmów o atomie z Korei w Pątnowie.

ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

PGE oraz ZE PAK stworzyły spółkę celową, która zajmie się rozmowami z koreańskim KHNP na temat projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie, gdzie obecnie znajduje się elektrownia węglowa. Rozmowy dotyczą budowy od dwóch do czterech reaktorów APR1400 w latach trzydziestych.

To rozwiązanie ma być uzupełnieniem rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zakładającego 6-9 GW atomu do 2043 roku z pierwszym reaktorem na Pomorzu w 2033 roku w technologii AP1000 od amerykańskiego Westinghouse.

Sasin: Atom z Korei w Polsce w 2035 roku

– Dzisiaj stawiamy kolejny krok na trudnej, ale dobrej drodze. Kilka miesięcy temu powstał projekt wspólnej budowy elektrowni jądrowej, która ma uzupełnić projekt rządowy. Dwie elektrownie rządowe będą uzupełniane przez projekt biznesowy, ale wspierany przez rząd. Bezpieczeństwo energetyczne będzie decydować o naszych możliwościach rozwojowych – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin na konferencji prasowej. Mamy porozumienie o powołaniu spółki, która zaangażuje się w budowę elektrowni jądrowej we współpracy z koreańskim KHNP, który wychodzi ze swojego matecznika i trwa ekspansja jego technologii na świecie. Rok 2035 to bezpieczna data, kiedy elektrownia jądrowa stanie się faktem – dodał.

Dąbrowski: Atom to solidna podstawa

– Poprzez tę inwestycję budujemy nowy miks energetyczny w Polsce, potrzebujemy silnej podstawy. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dzisiaj. OZE nie są stabilne, a my potrzebujemy stabilnej podstawy, żeby Polska była silną gospodarką na świecie – stwierdził prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. – Przeprowadziliśmy wstępne analizy geotechniczne i finansowe. Lokalizacja w Pątnowie jest perspektywiczna, wszystko wskazuje na to, że jest ona odpowiednia. Równolegle pracujemy z partnerem koreańskim. Kapitał polski będzie miał kontrolę nad nowo utworzoną spółką. Obie strony mają pełne prawa, decyzje będziemy podejmować w drodze konsensusu – podkreślił.

Woźny: Atom to przyszłość regionów górniczych

– Od naszej wizyty w Seulu minęły tylko cztery miesiące, od tego czasu przeprowadziliśmy analizy lokalizacji w Pątnowie. Umawiamy się na konkretne dalsze prace, które pozwolą przeprowadzić dalsze analizy. Będzie to najbezpieczniejsza inwestycja energetyczna w regionie. Będzie to inwestycja, która pokaże, że jest przyszłość dla regionów górniczych, gdzie można przeprowadzać inwestycje w zeroemisyjną energetykę. Teren jest przygotowany, odkrywki są zalewane wodą, będą one brały udział w chłodzeniu reaktorów jądrowych – powiedział prezes ZE PAK Piotr Woźny.

Prezes PGE powiedział ponadto, że finansowanie będzie organizowane strukturze project finance. – Rozmawiamy na temat pozyskania finansowania, są tym zainteresowane podmioty koreańskie, ale rozmowy są na wstępnym etapie. Jednak jest pozytywne nastawienie instytucji koreańskich. Jednak za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, chociaż rozmowy przebiegają – powiedział. – Nasza spółka będzie miała większościowy pakiet w inwestycji. Wartość projektu jest szacunkowa, można go porównać do podobnych inwestycji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie koszt wyniósł 24 mld dolarów – dodał Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Jakóbik/Michał Perzyński