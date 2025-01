Były pełnomocnik rządu: Elektrownia jądrowa w Polsce musi powstać

Jak powiedział były prezes Urzędu Regulacji Energetyki i były pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando – Ona (elektrownia) musi powstać. Nie można tego traktować jako mrzonki. Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani, żeby polska energetyka był jak najmniej emisyjna.



W trakcie rozmowy na antenie RMF FM Bando mówił o możliwości powstania w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.

– Klucz nie tkwi w samej budowie elektrowni jądrowej. Klucz tkwi, żeby zbudować tzw. infrastrukturę towarzyszącą. To jest projekt powstający w zupełnie nowym miejscu, bez dróg dojazdowych, bez linii kolejowych, bez infrastrukturalnego zaplecza. Żeby udało się wybudować tę elektrownię na czas, musimy w pierwszej kolejności wybudować infrastrukturę towarzyszącą: woda, kolej, drogi, linie elektroenergetyczne – zaznaczył.

– Lęk przed odważnymi decyzjami wydawania takich pieniędzy może trochę krępować. Chyba dominuje spojrzenie: podjąłem decyzję o wydaniu 100-200 mld zł na jedną elektrownię. I to jest chyba jakaś obawa, która wtedy, przez te liczne historyczne przełomy królowała – powiedział, wskazując na kwestie związane z finansowaniem i kosztem takiej inwestycji.

W rozmowie Maciej Bando odniósł się również do kwestii opłacalności energetyki atomowej podając za przykład panele słoneczne i turbiny wiatrowe – To jest mit, że to będzie potwornie drogie. 200 mld zł to koszt inwestycji, która będzie pracować 60 lat. Więc gdybyśmy popatrzyli na to, ile czasu pracuje wiatrak, ile czasu pracują panele fotowoltaiczne, to ze trzy razy musielibyśmy odbudować ten moce produkcyjne, które są w tych dostępnych dzisiaj źródłach energii odnawialnej. Więc to nie jest taki prosty rachunek. Prostym rachunkiem jest koszt energii. Na podstawie symulacji, które wiele krajów robiło, myślę, że dzisiaj można bardzo jednoznacznie powiedzieć, że najtańszą energię zapewnia taki miks odnawialnego źródła i źródła jądrowego. Bo akumulatory nie rozwiążą nam wszystkiego. One dzisiaj przede wszystkim zapewnią tam 4-godzinny dostęp energii – dodał.

Piotr Brzyski / RMF FM