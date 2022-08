Tauron usunie wady leja, by skończyła się jaworznicka odyseja Alert

Tauron usunie wady tzw. leja u dołu kotła węglowego nowego bloku Elektrowni Jaworzno do 29 sierpnia tak, by potem mógł wrócić do normalnej pracy. To nadzieja na koniec perypetii i normalne działanie najnowszej jednostki węglowej niezbędnej do uzupełniania elektrowni w Polsce.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Karolina Baca-Pogorzelska

– Po oględzinach leja bloku 910 MW w Jaworznie, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego zobowiązał spółkę usunięcia wad leja. Prace będą prowadzone przez specjalistów ze spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako. Jednostka nie pracuje od 6 sierpnia, zakończenie prac planowane jest do 29 sierpnia 2022 r. Blok do końca października znajduje się w tzw. okresie przejściowym, co wiąże się z etapem strojeń, testów i optymalizacji – czytamy w komunikacie Taurona.

– W trakcie prac mających na celu oczyszczenie kotła oraz odżużlacza na bloku o mocy 910 MW w Jaworznie została zidentyfikowana konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych w leju kotła – wyjaśnia Patrycja Hamera, rzeczniczka prasowa spółki Nowej Jaworzno Grupa Tauron (NJGT). – Według wstępnych szacunków, planowany postój bloku potrwa do 29 sierpnia. W tym czasie wykonawca będzie prowadził prace mające na celu usunięcie wad powstałych w leju kotła. Szybkie i skuteczne wyeliminowanie tzw. chorób wieku dziecięcego jednostki jest niezwykle istotne dla jej przyszłej, stabilnej i efektywnej pracy – wyjaśnia rzeczniczka prasowa NJGT.

Problemy nowego bloku Elektrowni Jaworzno w okresie przejściowym były uzasadniane w przeciekach medialnych wadliwym paliwem. Tauron nie rozstrzyga, czy to był powód kolejnych przestojów i potrzeby remontów, ale doszło do zmian w jego władzach. Stanowisko stracił Sebastian Gola stojący na czele NJGT, którego zastąpił w tej roli prezes Taurona Paweł Szczeszek, a także wiceprezesi Artur Michałowski odpowiedzialny za handel o Jerzy Topolski zarządzający majątkiem tej grupy.

Tauron/Wojciech Jakóbik