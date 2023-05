Zobacz jak upada węglowy kolos Taurona (WIDEO) Alert

Tauron wyburzył chłodnię kominową Elektrowni Łagisza przeznaczoną do likwidacji. Ten moment został uchwycony na wideo.

Elektrownia Łagisza: wyburzanie chłodni. Fot. Tauron.

– Blisko 70 kilogramów ładunków wybuchowych i 1560 otworów potrzebowali specjaliści, by w kontrolowany sposób wyburzyć nieczynną chłodnię kominową Elektrowni Łagisza. Kilkusekundowa detonacja ponad 1800 m3 zbrojonego betonu poprzedzona była pracami trwającymi od połowy kwietnia – wylicza Tauron. – W tym czasie w płaszczu chłodni wywiercono 1560 otworów, w których umieszczono ładunki o masie do 50 gramów każdy. 176 ładunków o masie do 75 gramów każdy umieszczono również w 40 słupach nośnych. Łączna waga ładunków wyniosła około 70 kilogramów.

– Wyburzony obiekt to piąta, przedostatnia przeznaczona do likwidacji chłodnia kominowa na terenie Elektrowni Łagisza – informuje spółka w komunikacie.

Tauron / Wojciech Jakóbik