Rosja oskarża Polskę o nuklearny terroryzm na Ukrainie, za który odpowiada Kreml Alert

Rosjanie oskarżyli Polaków o współudział w „terroryzmie nuklearnym”, bo ich zdaniem polskie drony Warmate był jednym z źródeł ataków ukraińskich na jądrową Elektrownię Zaporoże okupowaną przez Kreml. Ukraina ostrzega, że to Rosjanie ostrzeliwują ten obiekt i grozi katastrofą jądrową.

Dron Warmate. Fot. WB Group

Według Rosjan to Ukraińcy ostrzeliwują Zaporoże. Ministerstwo obrony Rosji informuje o kilku atakach Ukraińców zza rzeki Kachowka, które wywołały awaryjne zatrzymanie dostaw energii do elektrowni. Ministerstwo spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej podało, że ataki na elektrownię zostały dokonane między innymi z pomocą dronów Warmate z Polski. Kreml oskarżył zatem Warszawę o „współudział w terroryzmie nuklearnym”.

Ukraina oskarża Rosjan o rozmieszczenie sił zbrojnych na terenie Elektrowni Zaporoże i ostrzeliwanie Ukraińców z takich pozycji. Wzywa Rosję do przekazanie pod jej kontrolę tego obiektu oraz wyznaczenia strefy zdemilitaryzowanej.

USA wezwały Rosję do zatrzymania wszelkich wrogich działań w pobliżu instalacji jądrowych Ukrainy i do przekazania jej kontroli nad nimi. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Josep Borell potępił ataki rosyjskie z naruszeniem zasad bezpieczeństwa nuklearnego. – To przykład braku szacunku Rosji wobec norm międzynarodowych – stwierdził.

– Istnieje realne ryzyko katastrofy nuklearnej, która mogłaby zagrozić zdrowiu publicznemu i bezpieczeństwu Ukrainy oraz poza nią – ostrzegł prezes Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Gossi.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik