Elon Musk został czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie dzięki Tesli i SpaceX Alert

Elon Musk. Fot. Flickr/Jdasicia

Właściciel Tesli Elon Musk i wyniki jego firmy radzą sobie coraz lepiej. W poniedziałek wartość akcji firmy wzrosła o 7,8 miliarda dolarów netto, dzięki czemu amerykański przedsiębiorca został czwartym najbogatszym człowiekiem na Ziemi.

Amerykański sen napędzany prądem

Najnowszy sukces Muska to jedynie wierzchołek góry lodowej. Tylko w 2020 roku akcje producenta samochodów elektrycznych zyskały 339 procent wartości. Co więcej, miliarder jest właścicielem firmy SpaceX opracowującej cywilną technologię podróży kosmicznych, która w najbliższym czasie pozyska finansowanie w wysokości dwóch miliardów dolarów, co zwiększy jej kapitał do 46 miliardów dolarów.

Bloomberg poinformował, że fortuna Elona Muska wzrosła o 52,7 miliarda dolarów w 2020 roku. Oznacza to, że firmy Amerykanina osiągnęły drugi największy skok wartości po Amazonie (73 miliardy dolarów w tym roku), którego właścicielem jest Jeffs Bezos, najbogatszy człowiek na Ziemi.

Bloomberg/Jędrzej Stachura