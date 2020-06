Emilewicz: Neutralność klimatyczna Polski do 2050 roku może okazać się niemożliwa Energetyka

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Fot. KPRM

– Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne i finansowe osiągniecie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku będzie najpewniej niemożliwe – powiedziała podczas konferencji ToGetAir wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Podobną tezę postawiła minister Emilewicz w BiznesAlert.pl.

– Transformacja po koronawirusie wzmacnia zielone inwestycje, co widać po funduszu odbudowy Unii Europejskiej. Polska jest szczególnym przypadkiem pod względem miksu energetycznego, gdzie ok. 80 procent energii produkujemy z węgla – powiedziała wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji ToGetAir. – Dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku finansowo i technologicznie będzie najpewniej niemożliwe. Potrzebujemy znaczącego wsparcia finansowego, aby zbliżyć się do tego celu. Polska będzie miała własną ścieżkę dojścia – powiedziała minister.

Dodała, że cele klimatyczne do osiągnięcia powinny uwzględniać punkt startu każdego z kraju. – Cele klimatyczne powinny utrzymać konkurencyjność gospodarki UE przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji. Zbyt ambitne cele mogą skończyć się przeniesieniem sektora stalowego, nawozowego poza granice UE. Droga dojścia musi uwzględniać także aspekt akceptacji społecznej, która jest konieczna do skutecznej transformacji energetycznej. Wreszcie konieczne jest poszanowanie zdania strony społecznej będzie to trudne do wykonania – powiedziała wicepremier.

Podczas tego samej konferencji minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że Polska powiedziała „tak” konkluzjom szczytu z grudnia 2019 roku, która mówi, że wszystkie kraje zgodziły się, aby UE jako całość doszła do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dodał jednocześnie ze pozostałe kraje członkowskie wyraziły zrozumienie dla innego punktu startu Polski, której miks energetyczny jest wyjątkowy na skale UE przy ok.80 procentowym udziale węgla kamiennego i brunatnego przy produkcji enegii elektrycznej. Polski Komitet Energii Elektrycznej wyliczył , ze koszt dekarbonizacji energetyki polskiej wyniesie 176-206 mld euro Do 2050 roku.

Minister Emilewicz postawiła tezę o neutralności klimatycznej w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Opracował Bartłomiej Sawicki