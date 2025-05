Enea z rekordową pożyczką z KPO. 9 miliardów złotych na transformację energetyczną

Enea podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na rekordową pożyczkę w wysokości 9,13 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki mają przyspieszyć modernizację polskiego systemu energetycznego i rozwój OZE.

Enea otrzyma rekordowe wsparcie finansowe z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach umowy z BGK spółka pozyskała 9,13 miliarda złotych preferencyjnej pożyczki na inwestycje w infrastrukturę energetyczną. To największa pojedyncza kwota przekazana dotąd w ramach tego instrumentu.

– Podpisanie umowy z BGK to jeden z kluczowych kroków w transformacji naszej sieci dystrybucyjnej. Dzięki tym środkom przyspieszamy modernizację infrastruktury, co przełoży się na bezpieczeństwo energetyczne kraju, efektywniejsze przyłączanie OZE oraz aktywny udział odbiorców energii w rynku. Realizujemy nasze cele zdefiniowane w Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2035 roku i wspieramy transformację energetyczną kraju. Bardzo dziękuję pracownikom Grupy Enea za zaangażowanie w cały proces przygotowań i opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków z KPO – powiedział

prezes Enei Grzegorz Kinelski.

– Dziś kolejne miliardy z KPO trafiają do polskiej energetyki, tym razem do Grupy Enea. Przede wszystkim jednak zyskają na tym mieszkańcy północno-zachodniej Polski – firmy i gospodarstwa domowe. Finansowane z KPO inwestycje wzmocnią ich bezpieczeństwo energetyczne, a polskiej gospodarce dadzą możliwość przyłączenia kolejnych mocy w źródłach odnawialnych. Uruchomiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Fundusz Wsparcie Energetyki to łącznie 70 miliardów złotych na modernizację polskiego systemu elektroenergetycznego po to, by zagwarantować Polsce bezpieczeństwo energetyczne, wyeliminować ryzyko blackoutu i umożliwiać podłączenie nowych źródeł energii – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Pożyczka udzielona została na wyjątkowo korzystnych warunkach – oprocentowanie to zaledwie 0,5 procent rocznie, a spłata rozłożona została na 25 lat z 9-letnią karencją. Wkład własny Enei wynosi jedynie 5 procent wartości inwestycji.

– To historyczny moment dla Grupy Enea. To największa umowa – 9 miliardów (na modernizację sieci elektroenergetycznych – przyp. red.). Realizujemy strategię wspierania polskiej gospodarki poprzez dostęp do bezpiecznej, taniej energii – powiedział prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Mirosław Czekaj.

– Nowoczesna, odporna na zakłócenia i gwałtowne zmiany popytu i podaży, sieć energetyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa nie tylko energetycznego, ale bezpieczeństwa całego kraju w ogóle. Tegoroczny blackout w Hiszpanii czy zeszłoroczny na Bałkanach są tego najlepszym dowodem. Brak odpowiedniej infrastruktury oznacza również brak możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii. Modernizacja infrastruktury to także istotny element walki z ubóstwem energetycznym – powiedziała pierwsza wiceprezes BGK, prof. Marta Postuła.

Podpisanie umowy przez Grupę Enea i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki na rozbudowę sieci

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę sieci elektroenergetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii, budowę magazynów energii oraz produkcję biopaliw i wodoru. Projekty mają zmniejszyć zależność Polski od paliw kopalnych i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

– W tej chwili, kiedy te środki staną się dostępne, przyjdzie moment na ich faktyczne inwestowanie. Jest to wielka szansa dla polskich przedsiębiorstw by zaangażować się w te kontrakty – powiedział minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski.

Enea dołącza do grona spółek, które już wcześniej sięgnęły po środki z KPO – w tym m.in. Energa Operator i PGE. Łączna wartość umów podpisanych z BGK w ramach wsparcia sektora energetycznego sięga już 70 miliardów złotych.

Resort klimatu zapowiada, że fundusze z KPO pozwolą na przyspieszenie dekarbonizacji gospodarki i zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Program ma również pomóc w budowie nowoczesnego, zeroemisyjnego systemu energetycznego.