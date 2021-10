Enea nie planuje importu węgla Alert

Grupa Enea ma bezpieczne zapasy węgla energetycznego na bieżące potrzeby produkcji energii elektrycznej, powiedział prezes spółki Paweł Szczeszek.

– Nie diagnozujemy obecnie żadnych problemów z zaopatrzeniem w węgiel energetyczny w naszych elektrowniach. W elektrowniach Kozienice i Połaniec mamy zapasy na bezpiecznym poziomie. W dużej mierze jest to zasługa tego, że w naszej grupie mamy takie aktywo, jak Lubelski Węgiel Bogdanka. Bogdanka realizuje kontrakty wewnątrz grupy i my sytuację mamy dobrą. Grupa nie zakłada sytuacji, aby zmuszona była do importu węgla na potrzeby produkcji energii elektrycznej – powiedział Szczeszek w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji Impact’21 w Poznaniu.

Elektrownia Połaniec obok dostaw z zagłębia lubelskiego kupuje także węgiel w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i obecnie nie ma żadnych opóźnień w realizacji dostaw ze śląskich kopalń. – Enea będzie w pełni przygotowana do wydzielenia swoich węglowych aktywów energetycznych do NABE do końca II kwartału 2022 roku. Nie ma opóźnień z naszej strony, nie mamy też informacji z resortu aktywów państwowych, aby po tamtej stronie nastąpiło spowolnienie prac. Do tego procesu dostosowujemy też naszą strategię” – przypomniał także prezes.

ISB News/Michał Perzyński