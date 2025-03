Brytyjski gigant nie spieszy się z rozwojem sieci ładowarek w Polsce

Polski oddział bp planuje udostępnić w tym roku kolejne stacje ładowania elektryków na trzech swoich stacjach paliw. Będą to szybkie ładowarki DC do samochodów osobowych, jak i ciężarowych, a więc staną zapewne w MOP-ach przy autostradach i drogach ekspresowych. Jak na razie firma ma trzy ładowarki w dwóch lokalizacjach. W jednej z nich dostawi dwa urządzenia.

Grupa bp posiadała na koniec 2024 roku ponad 29 tysięcy punktów ładowania, dzięki czemu była jednym z największych operatorów w Europie. W Polsce koncern stawia dopiero od niedawna pierwsze, dość ostrożne kroki. Pierwsze ładowarki bp Pulse w w naszym kraju zostały udostępnione w lipcu 2024 roku. W tym roku firma, która jest u nas drugim największym operatorem stacji paliw zrobi kolejny kroczek w rozwoju infrastruktury dla samochodów z napędem elektryczny.

Trzy szybkie ładowarki na początek

W Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych znajduje się informacja, że przy południowej jezdni drogi szybkiego ruchu S8 na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Guzew Południe, zlokalizowanego, którego dzierżawcą jest BP Europa SE BP Oddział w Polsce uruchomiono dwie ogólnodostępne ładowarki do samochodów elektrycznych o mocy 100 kW i 200 kW.

Jednak ładowarek jest faktycznie więcej. Na stronie internetowej bp jest informacja, że stacje są udostępnione na dwóch stacjach paliw. W 2024 roku firma oddała do użytku dwie lokalizacje (MOP Guzew i MOP Kołaki) wyposażone odpowiednio w dwie ładowarki (4 punkty ładowania) oraz ładowarkę (2 złącza). Urządzenia produkcji włoskiej firmy Alpitronic są wyposażone w dwa złącza CCS.

Ceny raczej z górnej półki

Ceny za ładowanie zależą od metody płatności. bp oferuje możliwość zapłacenia ad hoc (bez abonamentu), na przykład kartą kredytową bądź debetową. W takim przypadku cena będzie uzależniona od mocy urządzenia, z którego korzystał kierowca (a więc od szybkości ładowania). Dla ładowarki o mocy powyżej 100kW jest to 3,25 zł/kWh, natomiast dla stacji oferujących moc poniżej 100 kW jest to 2,90 zł/ kWh brutto. Jeśli kierowca skorzysta z karty swojego dostawcy usługi ładowania (roaming eMSP), to ceny będą zgodne z zawartą umową z jego operatorem (abonament plus cena za kWh oraz możliwe inne opłaty).

Będą kolejne lokalizacje bp pulse

Na przełomie marca i kwietnia 2025 roku brytyjski operator planuje rozbudowę infrastruktury do ładowania BEV w MOP Kołaki (woj. podlaskie, S8, kierunek Białystok-Warszawa). Przybędą kolejne dwie szybkie ładowarki DC. Tym samym dostępne będzie tam sześć punktów (miejsc) ładowania.

W 2025 roku polski oddział bp planuje udostępnić kolejne trzy lokalizacje na swoich stacjach paliw. Będą to ładowarki do samochodów osobowych, jak i ciężarowych, co może oznaczać, iż zamontowane zostaną na stacjach przy polskich odcinkach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. bp ma u nas blisko 50 stacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

bp Polska zapowiada w mailu do Biznes Alert, że o kolejnych krokach w rozwoju emobilności poinformuje w terminie bliższym uruchomienia nowych stacji ładowania.

Partnerzy bp mają stacje GreenWay Polska

Firma przypomina, że na wybranych stacjach partnerskich bp do dyspozycji klientów są ładowarki elektryków. Według danych EIPA jest pięć takich lokalizacji. Znajdują się na stacjach bp w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie), Strzelcach Opolskich (woj. opolskie), Niepruszewie, Przyłęku (woj. wielkopolskie) i Świnoujściu (woj. zachodniopomorskie). Są to urządzenia GreenWay Polska, lidera rankingu operatorów w naszym kraju.

Pod marką bp w Polsce działa prawie 570 stacji, więc jeśli koncern chciałby rozwijać dalej w takim tempie infrastrukturę do ładowania, to zazielenienie wszystkich lokalizacji zajęłoby mu to nie lata, nie dekady, a stulecia. Należy mieć nadzieję, że będzie to jednak szybciej.

Tomasz Brzeziński