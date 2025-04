Francuska Technip Energies zaprojektuje morską infrastrukturę gazową dla QatarEnergy

Francuska firma inżynieryjna Technip Energies została wybrana do opracowania szczegółowego projektu morskich kompleksów kompresyjnych w ramach rozbudowy pola gazowego North Field należącego do QatarEnergy. Kontrakt stanowi część większej inwestycji o wartości ponad 1,7 miliarda dolarów, realizowanej przez indyjską firmę Larsen & Toubro.

Francuska firma Technip Energies podpisała umowę z indyjskim gigantem inżynieryjnym Larsen & Toubro (L&T) na realizację szczegółowego projektu inżynieryjnego w ramach morskiego projektu kompresji gazu dla QatarEnergy LNG. Prace dotyczą projektu NFPS COMP 4 (North Field Production Sustainability Offshore Compression Project), zlokalizowanego na wodach u północno-wschodniego wybrzeża Kataru.

Umowa została zawarta z działem węglowodorowym L&T (L&T Energy Hydrocarbon – LTEH) i obejmuje opracowanie dwóch dużych kompleksów kompresyjnych na morzu, złożonych z platform produkcyjnych, platform flarowych, mostów oraz infrastruktury pomocniczej. Według klasyfikacji Technip Energies, wartość projektu mieści się w przedziale od 50 do 250 milionów euro.

– Cieszymy się, że L&T i QatarEnergy LNG powierzyły nam realizację tego zadania. To wyraz zaufania do naszej ekspertyzy oraz zaangażowania w strategiczne cele energetyczne Kataru – powiedział Marco Villa, dyrektor ds. biznesu Technip Energies.

Pole North Field, będące częścią największego na świecie złoża gazu ziemnego, dzielonego z Iranem (gdzie nosi nazwę South Pars), pokrywa powierzchnię ponad 6000 km², co odpowiada niemal połowie powierzchni lądowej Kataru. Po jego odkryciu w 1971 roku, oceniono możliwe do odzyskania rezerwy na ponad 900 bilionów standardowych stóp sześciennych gazu, co stanowi około 10 procent globalnych zasobów.

Rozbudowa pola North Field to kluczowy element strategii Kataru w zakresie zwiększenia eksportu LNG. Projekt podzielony jest na kilka faz – North Field East, North Field South i North Field West – których celem jest zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej kraju z obecnych 77 milionów ton LNG do 142 milionów ton do 2030 roku.

Kontrakt dla L&T, w ramach którego Technip Energies będzie odpowiadać za projektowanie, został ogłoszony na początku kwietnia i ma wartość ponad 1,7 miliarda dolarów. To największe jednorazowe zlecenie w historii indyjskiej firmy.

Offshore energy / Mateusz Gibała