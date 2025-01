Import LNG do Europy jest na najniższym poziomie od 2022 roku

W 2024 roku import skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Europy osiągnął najniższy poziom od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Spadek ten wynika z rosnącej konkurencji na rynku globalnym oraz zwiększonej produkcji energii odnawialnej w Europie.

Według danych firmy analitycznej Kpler, w październiku 2024 roku Europa zaimportowała 7,54 milionów ton LNG, co stanowi wzrost w porównaniu z 6,37 milionów ton we wrześniu, ale jest to nadal o ponad 2 milionów ton mniej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Spadek ten jest efektem wysokiego poziomu zapasów oraz mniejszego zapotrzebowania na gaz.

W 2024 roku odnotowano spadek cen eksportowych LNG o ponad 25procent, co obniżyło przychody eksporterów do 13,2 miliarda dolarów, najniższego poziomu od początku 2021 roku. Zmniejszenie popytu w Europie spowodowało 22 procent spadek dostaw do tego regionu, podczas gdy eksport do Azji wzrósł o 40 procent.

Mimo ogólnego trendu spadkowego, niektóre kraje europejskie zwiększyły import LNG z Rosji. Do połowy grudnia 2024 roku UE zaimportowała blisko 16,5 milonów ton rosyjskiego LNG, przekraczając poziom z 2023 roku. Francja i Belgia były wśród głównych odbiorców tych dostaw.

Montel News / BiznesAlert.pl