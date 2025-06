Orlen i Naftogaz zacieśniają współpracę. Nowe projekty naftowo-gazowe na Ukrainie

Orlen i ukraiński Naftogaz podpisały memorandum o współpracy, które otwiera drogę do wspólnych projektów wydobywczych, modernizacji infrastruktury i dostaw paliw.

Podczas konferencji Newfolk Oil&Gas we Lwowie, Orlen i Grupa Naftogaz podpisały memorandum, które rozszerza ich strategiczną współpracę w sektorze naftowo-gazowym. Dokument, podpisany przez prezesa Orlen Ireneusza Fąfarę i szefa Naftogazu Sergii Koretskyiego, obejmuje projekty wydobywcze (upstream), rozwój segmentu downstream, modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę oraz współpracę w zakresie biopaliw i relacji transgranicznych. To drugi etap współpracy po wcześniejszych kontraktach na dostawy 300 milionów m³ LNG do Ukrainy.

W ramach podpisanego porozumienia spółki będą dążyć do zwiększenia dostaw gazu ziemnego przez Polskę do Ukrainy oraz rozwoju i wsparcia realizacji projektów w zakresie wydobycia ropy i gazu. Projekty te wzmocnią bezpieczeństwo surowcowe naszych partnerów i pozwolą na elastyczność. Naftogaz może skorzysta również z doświadczeń Orlen w zakresie modernizacji rafinerii ropy naftowej w Krzemieńczuku oraz modernizacji aktywów gazowych, zniszczonych w czasie wojny. Strony będą dążyć również do przygotowania wspólnych projektów inwestycyjnych, zarówno w zakresie sprzedaży paliw, jak również rozwoju segmentu biopaliwowego.

– Podpisane porozumienie to kolejny dowód na skuteczną realizację naszej strategii. Orlen staje się kluczem dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całego regionu. Po rozpoczęciu dostaw amerykańskiego LNG dla naszego ukraińskiego partnera przyszedł czas na pogłębienie naszej współpracy. Razem możemy więcej – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen.

To drugie memorandum

To drugie memorandum między Orlenem a Naftogazem. W marcu 2025 roku podpisano pierwsze porozumienie, które zaowocowało trzema kontraktami na dostawy 300 milionów m³ gazu ziemnego z LNG, głównie z USA, dostarczanego przez terminale w Kłajpedzie (Litwa) i Świnoujściu. Gaz transportowany jest przez rurociąg GIPL i polską sieć przesyłową do granicy w Drozdowiczach.

– Wierzę, że możemy przenieść naszą współpracę na zupełnie nowy poziom. Jestem wdzięczny naszym polskim partnerom, a w szczególności prezesowi Orlen za konstruktywny dialog i szczere wsparcie dla Ukrainy – powiedział Sergii Koretskyi, prezes zarządu Naftogaz.

