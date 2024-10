PGE uruchomiła uruchomiła elektrownię gazową w Gryfinie

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do eksploatacji największą elektrownię gazową w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie o mocy 1366 MW, która zlokalizowana jest w Gryfinie w woj. zachodniopomorskim. Jednostka będzie funkcjonować pod nową nazwą PGE Gryfino Dolna Odra. Elektrownia zapewni bezpieczeństwo energetyczne regionu pokrywając ponad 5 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Inwestycje gazowe to bardzo ważny element transformacji energetycznej i dochodzenia do neutralności klimatycznej. Stale rozbudowujemy system OZE, który potrzebuje równolegle stabilnych źródeł energii pracujących w podstawie, a w chwili obecnej nie ma bardziej elastycznych mocy niż moce gazowe. Inwestycja taka jak PGE Gryfino Dolna Odra jest gwarancją bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu energetycznego oraz dalszego rozwoju energetyki odnawialnej – powiedział Robert Kropiwnicki, Wiceminister Aktywów Państwowych.

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa. Ta inwestycja ma bezpośredni wpływ nie tylko na stabilizację systemu elektroenergetycznego, czyli na jego bezpieczeństwo, ale także jest kolejnym krokiem w transformacji naszej gospodarki. To gwarancja stabilnych dostaw energii oraz czystszego środowiska, co zaś przekłada się na jakość środowiska w którym żyjemy oraz na nasze zdrowie – powiedział Miłosz Motyka, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Przekazanie do eksploatacji zamyka etap budowy najnowocześniejszej i największej elektrowni gazowej w Polsce – PGE Gryfino Dolna Odra o łącznej mocy 1366 MW. Nowe bloki gazowe zastąpią wysłużone i nieefektywne jednostki węglowe w Elektrowni Dolna Odra, a tym samym wpisują się

w strategię dekarbonizacji aktywów wytwórczych Grupy PGE. Jednocześnie nowa inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także zapewni stabilne dostawy energii dla ponad 3 mln gospodarstw domowych – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Dzięki swojej elastyczności, czyli możliwości szybkiego uruchomienia i zmiany ilości produkowanej energii, inwestycja w Gryfinie pomoże sprostać wymaganiom rynku i stabilizacji sieci elektroenergetycznej w Polsce oraz optymalizacji wykorzystania zmiennej produkcji energii ze źródeł odnawialnych – dodaje Dariusz Marzec.

Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład w budowę „Nowoczesnej polskiej energetyki-energetyki przyszłości”. Nasze unikalne multidyscyplinarne doświadczenie w połączeniu z profesjonalnym wsparciem technologicznym GE Vernova sprawiło, że nowe bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra to dziś największa i jedna z najnowocześniejszych inwestycji energetycznych w kraju. Ten wspólnie zrealizowany projekt jest naszym sukcesem i kolejną strategiczną jednostką energetyczną w Polsce jaką razem zbudowaliśmy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej – powiedział Jakub Stypuła, Prezes zarządu Polimex Mostostal S.A.

Elektrownia składa się z dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 o mocy 683 MW brutto każdy. PGE Gryfino Dolna Odra jest największą i najbardziej sprawną elektrownią tego typu w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Jej sprawność nominalna przekracza 63 proc., co oznacza, że jest o ponad 70 proc. wyższa w porównaniu do starych bloków węglowych. Dzięki możliwości szybkiego startu jednostki i możliwości elastycznej pracy będzie ona wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. Szybkość startu ze stanu zimnego do minimum technicznego elektrowni wynosi 4 godz., a ze stanu gorącego do minimum technicznego 30 min.

Elektrownia została tak zaprojektowana, aby spełniać najbardziej restrykcyjne limity emisji wynikające z konkluzji BAT dla bloków gazowo-parowych. Emisja pyłu i tlenków siarki zostanie ograniczona niemal do zera, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie. Wskaźnik emisyjności nowej elektrowni wynosi ok. 330 g CO2 na kWh wytworzonej energii elektrycznej, co jest wartością niemal trzykrotnie niższą niż w blokach węglowych Elektrowni Dolna Odra.

Moce nowej elektrowni posiadają 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy, który obowiązuje od 2024 r. Inwestycja o wartości ponad 3,7 mld zł netto została zrealizowana przez Grupę PGE. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum firm w składzie GE Vernova (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal.

Polska Grupa Energetyczna / BiznesAlert.pl