Minister aktywów państwowych przygotowuje osobne programy restrukturyzacji energetyki i górnictwa Alert

Rozbudowa Elektrowni Opole. Fot. PGE

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział plan reformy sektora energetycznego i górniczego. Odrzuca możliwość ich konsolidacji.

– Przygotowujemy de facto dwa równoległe programy. Jeden dotyczy restrukturyzacji energetyki. On praktycznie jest gotowy. Umówiłem się z panem premierem, że w najbliższych dniach zostanie omówiony na rządzie – powiedział Jacek Sasin w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Minister sugerował reformę sektorów energetyki i górnictwa jeszcze 24 lutego 2020 roku. – Będziemy bardzo poważnie rozważać przyszły model energetyki. Trudno też uciec od pytania o rolę górnictwa, ponieważ mamy w dalszym ciągu znaczący udział energetyki opartej o węgiel. Nasze analizy będą zmierzały do tego, jak ten model powinien wyglądać w sytuacji, gdy wchodzi coraz mocniej energetyka odnawialna. Czy ten model organizacji rynku, w którym funkcjonują cztery podmioty energetyczne i niezależnie od niego również spółki węglowe, to model właściwy do wyzwań, które przed nami stoją – mówił cytowany przez Polską Agencję Prasową.

BiznesAlert.pl informował o możliwości restrukturyzacji sektora energetycznego w grudniu 2019 roku.

Dziennik Gazeta Prawna/Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik