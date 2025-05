Wielka Brytania zwiększa wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej

Wielka Brytania, podwajając budżet na zachęty dla morskiej energetyki wiatrowej do 544 milionów funtów (720 milionów dolarów) w 2025 roku, wzmacnia łańcuch dostaw i dąży do zwiększenia mocy do 43-50 GW do 2030 roku, umacniając pozycję lidera w sektorze energii odnawialnej.

Wielka Brytania intensyfikuje swoje zaangażowanie w morską energetykę wiatrową, ponad dwukrotnie zwiększając budżet programu „Clean Industry Bonus” do 544 milionów funtów (720 milionów dolarów) w 2025 roku – poinformowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Energetycznego i Zero Emisji Netto, cytowane przez Reuters. Decyzja ta jest kluczowym krokiem w realizacji ambitnego celu zwiększenia mocy morskich farm wiatrowych z obecnych 15 GW do 43-50 GW do 2030 roku, będącego filarem planu dekarbonizacji sektora energetycznego. Zwiększone fundusze mają zachęcić deweloperów do inwestycji w infrastrukturę łańcucha dostaw, odpowiadając na globalne wyzwania, takie jak inflacja i wąskie gardła w dostawach, a jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy i bezpieczeństwo energetyczne.

Wsparcie łańcucha dostaw poprzez ukierunkowane zachęty

Program „Clean Industry Bonus” ma na celu nagradzanie deweloperów morskich farm wiatrowych, którzy inwestują w rozwój łańcucha dostaw, co jest niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych Wielkiej Brytanii. Fundusze, rozdzielane w ramach nadchodzących aukcji energii odnawialnej, zapewniają gwarantowane przez rząd ceny za wyprodukowaną energię.

Taki mechanizm nie tylko stymuluje inwestycje, ale także przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju krajowej produkcji.

Przeciwdziałanie globalnym wyzwaniom w sektorze offshore wind

Wielka Brytania, będąca drugim co do wielkości rynkiem morskiej energetyki wiatrowej po Chinach, zmaga się z wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty łańcucha dostaw i wysokie stopy procentowe, które zakłóciły realizację projektów na całym świecie. Reuters podkreśla, że te trudności doprowadziły do anulowania niektórych inwestycji, co uwypukla potrzebę silniejszych zachęt finansowych. Fundusz o wartości 544 milionów funtów ma na celu złagodzić te ryzyka, oferując deweloperom większą pewność i stabilność finansową, co jest kluczowe dla przyciągania inwestycji i utrzymania tempa rozwoju sektora offshore wind w obliczu globalnej konkurencji.

