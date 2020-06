Francuzi zamknęli swoją najstarszą elektrownię jądrową Alert

Elektrownia jądrowa Fessenheim / fot. Wikimedia Commons

Państwowy koncern EDF poinformował, że 29 czerwca 2020 roku o godzinie 21:00 wyłączony został drugi reaktor elektrowni jądrowej w Fessenheim. Oznacza to, że najstarsza elektrownia jądrowa we Francji została zamknięta.

Wyłączanie atomu

Reaktor działał 43 lata. Pierwszy reaktor elektrowni Fessenheim został wyłączony w lutym.

Wyłączanie elektrowni jądrowych ma związek z planem prezydenta Emmanuela Macrona, który chce zmniejszyć udział atomu w generacji energii elektrycznej we Francji. Do 2035 roku 50 procent energii elektrycznej ma być generowane w elektrowniach jądrowych, podczas gdy teraz jest to 71 procent.

EDF/Mariusz Marszałkowski