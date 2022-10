Projekt gazociągu MidCat z Hiszpanii do Niemiec napotyka sprzeciw Francji Alert

Atak Rosji na Ukrainę wywołał wzrost cen gazu i innych surowców energetycznych w całej Europie. Gazociąg MidCat, który z Hiszpanii zaopatrzyłby w gaz LNG inne kraje europejskie jest uważany za pożądany. Inne zdanie na ten temat ma Francja, która uważa rurociąg za zbędny.

MidCat rozwiązaniem na odciążenie państw europejskich

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wzrost cen gazu i innych surowców energetycznych w Europie. Sytuacja ta pogrążyła w kryzysie większość krajów europejskich, a w szczególności Niemcy, ponieważ kraj ten prowadził ścisłą wymianę handlową z Rosją. Niemcy w pośpiechu przygotowują budowę własnej infrastruktury LNG, ale zaapelowały również do ​​swoich europejskich sąsiadów o solidarność w obliczu kryzysu energetycznego i pomoc w zapewnieniu stabilnych dostaw.

Jak pisze niemiecka gazeta Handelsblatt, nowy gazociąg MidCat, który łączyłby Półwysep Iberyjski z północną Europą przez Pireneje, wywołuje poruszenie we Francji, Hiszpanii i Niemczech. 190-kilometrowy rurociąg biegnący przez południowe pasmo górskie Europy mógłby podwoić możliwości eksportowe półwyspu Iberyjskiego do reszty Europy, a w przyszłości mógłby być również wykorzystywany do transportu zielonego wodoru.

Francja blokuje MidCat

Projekt rozpoczęto w 2013 roku, ale ze względu na ówczesne niskie ceny gazu Komisja Europejska wyraziła wątpliwości co do opłacalności projektu i w 2019 roku zrezygnowano z kontynuacji. Ponadto francuski rząd zwraca uwagę, że projekt MidCat kosztowałby miliardy euro, a jego budowa zajęłaby lata, podczas gdy Europa stara się zakończyć korzystanie z paliw kopalnych. Jak dowiadujemy się z gazety Handelsblatt, Francja planuje wykorzystać własną infrastrukturę importową LNG i chce produkować wodór przy użyciu krajowej energii jądrowej, dlatego nie wykazuje odpowiednich chęci do realizacji projektu.

Niemcy nie tracą nadziei

– Będziemy nadal próbować przekonać Francję – powiedział niemiecki dyplomata przed wizytą niemieckiego kanclerza Olafa Scholza w Hiszpanii, gdzie projekt będzie omawiany z prezydentem Pedro Sanchezem. Scholz w sierpniu mówił, że rurociąg może wnieść ogromny wkład w złagodzenie sytuacji i przynieść ulgę europejskim krajom. Podobne zdanie ma hiszpańska minister do spraw transformacji ekologicznej Teresa Ribera, która uważa, że projekt nie będzie kwestią czysto dwustronną dla Francji i Hiszpanii, ale będzie dotyczył bezpieczeństwa dostaw w Europie.

Clean Energy Wire/Wojciech Gryczka