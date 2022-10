Polska pomoże Ukrainie po rosyjskich atakach rakietowych

– Po rosyjskich atakach na Kijów i inne miasta Ukrainy, odbywają się pilne konsultacje telefoniczne prezydentów Polski i Ukrainy: Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego – poinformowała prezydencka kancelaria. – Będziemy pracować między innymi nad konsolidacją wsparcia międzynarodowego i wzmocnieniem zdolności obronnych Ukrainy – podkreśla Zełenski.



Prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda oraz Wołodymyr Zełeński. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

– Alarm powietrzny nie ustaje w całej Ukrainie. Spadły pociski. Niestety, są zabici i ranni. Wielka prośba, abyście nie opuszczali schronów. Zadbajcie o siebie i bliskich. Trzymajmy się i bądźmy silni – zaapelował do rodaków ukraiński prezydent.

O przebiegu rozmowy z Andrzejem Dudą poinformował na Twitterze Wołodymyr Zełenski. – Koordynujemy działania z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą. Będziemy pracować nad konsolidacją wsparcia międzynarodowego, wzmocnieniem zdolności obronnych Ukrainy, odbudową zniszczonych, a także zwiększeniem izolacji Rosji – napisał.

Prezydent Ukrainy od rana odbył kilka rozmów z zagranicznymi przywódcami. Rozmawiał między innymi z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Z kanclerzem Niemiec rozmawiał o najbliższym posiedzeniu grupy G7, której obecnie przewodniczą Niemcy. Wołodymyr Zełenski rozmawiał także z emirem Kataru o współpracy w ramach ONZ.

– Zaplanowano moje wystąpienie, w którym opowiem o atakach terrorystycznych Federacji Rosyjskiej. Omówiliśmy również kwestię rosnącej presji na Rosję i pomoc w odbudowie uszkodzonej infrastruktury – poinformował Zełenski.

