Komisja Europejska podejmie kolejne środki zaradcze w walce z kryzysem energetycznym Alert

Dzisiaj odbędzie się posiedzenie Komisji Europejskiej (KE), na którym ministrowie mają zaakceptować nadzwyczajne środki mające na celu ograniczenie zużycia energii i przekierowanie nadzwyczajnych zysków firm energetycznych do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Coraz cięższa walka Europy z kryzysem energetycznym

UE podjęła już decyzję o dobrowolnym zmniejszeniu zużycia gazu o 15 procent po tym jak Rosja, największy dostawca gazu do Europy, gwałtownie zmniejszył przepływ gazu. Jednak potrzeba jest wdrożenia nowych przepisów, aby opanować kryzys energetyczny, który napędza inflację i grozi recesją. Rosja kontynuuje swoją imperialną politykę. Dzisiaj Władimir Putin podpisze na Kremlu traktaty o przyłączeniu czterech regionów we wschodniej i południowej Ukrainie do Rosji w ramach przeprowadzonych pseudoreferendów.

Europejski bank centralny w październiku podniesie stopy procentowe o kolejne 75 punktów bazowych. – Jest prawdopodobne, że gdy stopy procentowe będą bardziej zgodne z celem inflacyjnym banku centralnego, przyszłe kroki będą nieco bardziej ostrożne – mówi Martins Kazaks, członek zarządu.

Hiszpania ogłosiła plany wprowadzenia nowego podatku szukając sposobów na pozyskanie funduszy na opłacenie polityki społecznej w obliczu gwałtownie rosnącej inflacji. Nowy podatek będzie dotyczył 23 000 osób, które posiadają majątek o wartości co najmniej trzech milionów euro rocznie w latach 2023 i 2024. Szacuje się, że zysk z tego podatku wyniesie około 1,5 miliarda euro. Obniżone zostaną również podatki dla osób o niższych dochodach. Koszt reformy wyniesie około 1,88 miliarda euro w ciągu dwóch lat.

Niemiecki regulator sieci ostrzegł, że gospodarstwa domowe i firmy zużyły zbyt dużo gazu w ciągu ostatniego tygodnia. Prognozuje, że oszczędności w wysokości co najmniej 20 procent są potrzebne, aby zapobiec braku surowców podczas tej zimy.

Oszczędności szukają również duńskie firmy. Carlsberg przeorganizował zasilanie swoich fabryk z gazu na ropę, aby uniknąć konieczności jego zamknięcia w obliczu eskalacji kryzysu energetycznego w Europie. Kolejnym powodem takiego działania był fakt, iż władze duńskie umieściły firmę na liście około 50 dużych użytkowników gazu, którzy nie będą chronieni na wypadek, gdyby kraj musiał zmniejszyć zużycie gazu.

Bloomberg/Wojciech Gryczka