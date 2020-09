Buzek: EKG 2020 rusza z Europejskim Zielonym Ładem w centrum uwagi Środowisko

Jerzy Buzek na EKG 2020. Fot. BiznesAlert.pl

Prof. Jerzy Buzek otworzył obrady Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020. Mówił o Europejskim Zielonym Ładzie.

Gospodarz wydarzenia uznał, że wielki projekt wychodzenia Polski z komunizmu się zakończył. Nowy projekt tej skali to Europejski Zielony Ład. – To projekt planowany na 30 lat, planowany od kilkunastu miesięcy. Ma przede wszystkim zadania prorozwojowe. Ma dać nowe miejsca pracy, ochronić naszą planetę przed zniszczeniem, które przynosi gospodarka człowieka – powiedział Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego z komisji ITRE.

– W naszych dyskusjach w Katowicach musimy odpowiedzieć sobie wstępnie jak będziemy sobie z tym radzić – ocenił prof. Buzek. Jego zdaniem program odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej musi „wyprzedzić przyszłość”, aby przyszłe pokolenia „uznały go za swój”.

Opracował Wojciech Jakóbik