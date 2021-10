Europosłowie wzywają Komisję do pełnego stosowania prawa unijnego wobec Nord Stream 2

Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Europosłowie Jerzy Buzek (EPP), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Dan Nica (S&D), Morten Petersen (Renew Europe) i Rebecca Harms (Zieloni/EFA) napisali do europejskiej komisarz ds. energii Kadri Simson list, w którym wzywają do pełnego stosowania prawa unijnego wobec Nord Stream 2.

– Brak pełnej zgodności z zasadami wewnętrznego rynku gazu zagrozi głównym celom dyrektywy gazowej – konsystencji i transparentności ram regulacyjnych w Unii, unikania zakłóceń w konkurencji i unikania negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw. (…) Obywatele w całej Europie, którzy będą płacić rachunki, będą narażeni na negatywne skutki niezgodności (Nord Stream 2 – red.) z prawem Europejskim. Stanowczo się temu sprzeciwiamy – piszą europosłowie.

Ahead of debate in #EP tomorrow on rising energy prices,together with D. Nica MEP, @mortenhelveg @RebHarms @ZdzKrasnodebski I sent a letter to the #EC with clear message: #NS2 is a part of the problem,not part of the solution. Full compliance of NS2 with the Gas Directive is key! pic.twitter.com/j5y0dqpStD

— Jerzy Buzek (@JerzyBuzek) October 5, 2021