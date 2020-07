Polski European Green Deal na VI Kongresie energetycznym DISE

Szczegóły wydarzenia Początek: 07 / 10 / 2020

Miejsce: Wrocław

Tagi: DISE, Patronat BiznesAlert.pl



European Green Deal może stać się akumulatorem zielonej energii dla polskiej gospodarki. VI Kongres energetyczny DISE będzie areną debaty na temat tego, jak skutecznie zrealizować wizję neutralnej klimatycznie Polski.

Neutralna klimatycznie Europa to wspólny cel państw UE do 2050 r. wpisujący się w globalny interes nas wszystkich. Przed polską energetyką stoi wyzwanie coal-exit i ukształtowania miksu energetycznego w oparciu o zwiększanie udziału OZE. European Green Deal to nowa unijna strategia energetyczna, która zapowiada instrumenty wsparcia dla gospodarek państw członkowskich w myśl zero consumption. Jak powiedział Sir D. Attenborough na szczycie COP24: the world is in your hands, apelując o włączenie się w proces transformacji klimatyczno-energetycznej, która może udać się tylko z udziałem nas wszystkich.

European Green Deal w Polsce to temat przewodni zbliżającego się VI Kongresu energetycznego DISE, który odbędzie się w dniach 7-8 października br. we Wrocławiu. Dwa dni debat z udziałem najważniejszych decydentów energetyki z Polski i zza granicy oraz szeroka gama ekspertów z różnych dziedzin gospodarki, naukowców i menadżerów to gwarancja debaty na najwyższym poziomie merytorycznym. Zielony Ład miał stać się remedium na światowy kryzys klimatyczny, ale pomimo, iż dla wielu państw realizacja jego celów pozostaje wyzwaniem, to perspektywy nowego ładu mogą stać się trampoliną doby postlockdown’u. Prelegenci zmierzą się zatem z pytaniami o polską ścieżkę transformacji energetycznej, czy neutralność klimatyczna w Polsce jest możliwa, a także jakie ryzyka w skali mikro i makro niesie za sobą dekarbonizacja?

Kolejnym priorytetowym tematem VI Kongresu DISE będzie kwestia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Czy Polska jest gotowa na offshore? Opublikowany w lutym br. projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych, nad którym prace zostały wstrzymane w wyniku pandemii, miał stanowić długo wyczekiwane wsparcie legislacyjne dla inwestorów. Eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób postawić alert przy przygotowaniach do włączenia polskiego offshore do KSE, a zarazem wypełnieniem obowiązku osiągnięcia neutralności energetycznej. Będziemy dyskutować także o tym, jakie „zielone” źródła energii gwarantują najszybszą ścieżkę do zeroemisyjnego miksu energetycznego oraz jakich mechanizmów wsparcia potrzebują.

Transformacja energetyczna ukierunkowana jest na przyszłość jednostek, w szczególności prawo do czystego powietrza mieszkańców największych aglomeracji miejskich. Wdrażanie idei smart city, a więc budowanie sieci współpracy samorządów z przedsiębiorcami staje się areną pespektyw m.in. dla branży transportowej poprzez inwestycje w elektromobilność, czy branży IT w związku z rozwojem cyfryzacji. Jaki jest potencjał polskich miast i w jaki sposób budować świadomość klimatyczną, to pytania, które na pewno nie pozostaną bez odpowiedzi podczas kongresowej debaty.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej F. Timmermans ogłaszając European Green Deal powiedział: we are faced with the challenge, which is truly existential. Najbliższy rok ma szansę stać się punktem zwrotnym dla polskiej energetyki pod warunkiem przygotowania odpowiedzialnej krajowej strategii klimatyczno-energetycznej na najbliższe dekady. Debata najwybitniejszych ekspertów pozwoli ukształtować zeroemisyjną, efektywną i bezpieczną przyszłość polskiej energetyki. Nie może Państwa zabraknąć na najważniejszym wydarzeniu w Polsce dla branży energetycznej! Zapraszamy do Wrocławia już 7-8 października na VI Kongres energetyczny DISE.