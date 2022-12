ExxonMobil pozywa Unię za windfall tax i grozi porzuceniem inwestycji w Europie Alert

Amerykański koncern naftowy ExxonMobil pozwał Unię Europejską i chce zmusić ją do zniesienia podatku od nadzwyczajnych zysków, tzw. windfall tax. Przedsiębiorstwo jest zdania, że Bruksela przekroczyła swoje uprawnienia prawne, nakładając opłatę.

Flagi Unii Europejskiej. Fot. pixabay.com

ExxonMobil nie chce windfall tax

Rekordowe w tym roku zyski spółek naftowych korzystających z wysokich cen energii spowodowały wzrost inflacji na całym świecie. Przez ten argument kolejne państwa rozważały wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków, tzw. windfall tax. Jednak rzecznik ExxonMobil Casey Norton stwierdził, że podatek ten “przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, zniechęca do inwestycji i podważa zaufanie inwestorów”, a jego spółka “uwzględni podatek, biorąc pod uwagę przyszłe wielomiliardowe inwestycje w dostawy energii i transformację w Europie”. – To, czy będziemy tu inwestować, zależy przede wszystkim od tego, jak atrakcyjna i konkurencyjna w skali globalnej będzie Europa – powiedział Norton.

ExxonMobil poinformował, że w ciągu ostatniej dekady zainwestował 3 miliardy dolarów w projekty rafineryjne w Europie, a projekty pomagają mu dostarczać więcej ropy, kiedy Europa chce porzucić ropę z Rosji. – Będziemy nadal współpracować z przywódcami UE, aby rozwiązać te problemy. Przemyślana polityka ma kluczowe znaczenie – przekazała firma.

W Unii Europejskiej we wrześniu zatwierdzony został tymczasowy podatek od nadzwyczajnych zysków, który ma na celu ograniczenie nadwyżki zysków spółek z obszaru paliw kopalnych w 2022 lub 2023 roku.

Reuters/Michał Perzyński