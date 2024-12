Energia na farmie w Chęcinach, czyli 195 MW czystej mocy dla Polski

W Chęcinach powstaje jedna z największych w Polsce inwestycji w odnawialne źródła energii. To farma fotowoltaiczna firmy Industria o mocy 195 MW, która jest w stanie zapewnić czyste zasilanie dla 78 tys. gospodarstw domowych i wygenerować dla gminy nawet 35 mln zł w ciągu 25 lat.

Farma fotowoltaiczna w Chęcinach o imponującej mocy 195 MW, otrzymała warunki przyłączenia do sieci od Polskich Sieci Energetycznych (PSE). To jeden z największych tego typu projektów w Polsce. Deweloperem jest firma XOOG, a właścicielem Industria, państwowa spółka należąca do Grupy ARP (Agencji Rozwoju Przemysłu),

Farma fotowoltaiczna o mocy 195 MW w Chęcinach nie tylko umocni pozycję województwa świętokrzyskiego na mapie odnawialnych źródeł energii, ale przyczyni się także do rozwoju całego regionu.

Szacuje się, że dzięki planowanej mocy w ciągu najbliższych 25 lat świętokrzyska elektrownia wyprodukuje ponad 5 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu około 2 milionów gospodarstw domowych. Dodatkowo, inwestycja przyniesie korzyści dla gminy Chęciny w postaci podatku od nieruchomości, generując około 35 mln zł w ciągu 25 lat.

„Kielce I”



Projekt „Kielce I”, bo tak właśnie brzmi robocza nazwa farmy fotowoltaicznej w Chęcinach, wpisuje się w strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, przyczyniając się do redukcji emisji CO₂ i wspierając transformację energetyczną kraju, zwiększając ilość miejsc pracy i napływu kapitału.

Inwestycja została tak zaplanowana, że może być zrealizowana w formule przyłączenia do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego – np. Energa, Enea, Tauron czy PGE), generując miliony złotych rocznie przychodu z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Alternatywnie, projekt „Kielce I” może zostać wykorzystany docelowo do zasilenia kopalni Jaźwica lub do wytwarzania paliwa przyszłości – zielonego wodoru.

Obie koncepcje wpisują się w strategię rozwoju Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria i plan stworzenia Centralnej Doliny Wodorowej, której przewodniczy Industria. Dlatego świętokrzyska grupa zainteresowała się inwestycją XOOG i po wnikliwym audycie prawnym i technicznym, prowadzonym przez specjalistów z renomowanej fitmy EY, otrzymała pozytywną rekomendację zakupu. Strony ustaliły, że najlepszym z możliwych rozwiązań będzie sprzedanie udziałów i przejęcie kontroli nad inwestycją przez Industrię

Kluczowy krok

Inwestycja „Kielce I” ubiegała się o wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PSE od 10 kwietnia 2024 r. Celem złożenia wniosku była dywersyfikacja przychodowa dla inwestora. Niezależnie od długoterminowych planów na wytwarzanie zielonego wodoru, deweloper, czyli firma XOOG chciała zapewnić Industrii możliwość sprzedaży energii tu i teraz, tak jak odbywa się to we wszystkich instalacji słonecznych w Polsce, których moc przekracza już 19 GW, tworząc już bardzo stabilny i ugruntowany sektor rynku energetycznego.

Dlatego warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od PSE dla farmy w Chęcinach to kluczowy krok nie tylko tej inwestycji ale też dla całego rynku energii słonecznej w Polsce.

Plan zagospodarowania inwestycji "Kielce I"