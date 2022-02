Finlandia przyjrzy się atomowi z Rosji przez sytuację na Ukrainie Alert

Hahnhikivi. Fot.: Fennovoima

Finowie mają jeszcze raz ocenić projekt budowy reaktora jądrowego we współpracy z Rosjanami przez sytuację na Ukrainie dotkniętej nową agresją Rosji.

Premier Finlandii Sanna Marin powiedziała, że jej kraj przyjrzy się ponownie planowi budowy reaktora jądrowego w ramach projektu Hahnkivi 1 czekającego na zgodę na budowę przez rosyjski Rosatom. Projekt zakłada zapewnienie jednego reaktora jądrowego w technologii rosyjskiej WWER1200 o mocy 1200 MW. Rosatom miałby wejść do joint venture z fińską Fennovoimą. Budowa miała ruszyć w 2023 roku po to, aby elektrownia jądrowa rozpoczęła pracę w 2029 roku.

22 lutego doszło do uznania parapaństw na wschodzie Ukrainy przez Rosję, która kontrolowała to terytorium, ale wówczas wprowadziła do nich oficjalnie siły zbrojne. G7, Unia Europejska i USA zapowiedziały wprowadzenie sankcji w odpowiedzi na te działania. Niemcy zawiesiły certyfikację spornego gazociągu Nord Stream 2 z Rosji.

AFP/Wojciech Jakóbik