Górnik: Gospodarka obiegu zamkniętego potrzebuje więcej niż jedna ustawa Energetyka

Elektrociepłownia Zabrze. Fot. BiznesAlert.pl

Według przedstawiciela Fortum występującego na Kongresie GOZpodarka 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl jednak ustawa nie wystarczy do uregulowania gospodarki obiegu zamkniętego. Tymczasem będzie on odgrywał coraz większą rolę w energetyce.

– Jeden akt prawny nie ureguluje gospodarki obiegu zamkniętego. On idzie przez wszystkie sektory od energetyki i ciepłownictwa przez inne – mówił Piotr Górnik, dyrektor do spraw gospodarki cieplnej Fortum.

– Transparentność projektu jest potrzebna od samego początku, co chcemy zrobić, w jaki sposób może on wpłynąć na środowisko i otoczenie. Tak robiliśmy przy wszystkich projektach realizowanych w Polsce, nie tylko odpadowych. To jedyna droga – ocenił gość konferencji Kongres GOZpodarka. – GOZ funkcjonuje i będzie miał coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym – dodał.

– Oprócz energii elektrycznej i ciepła możemy również pozyskać z elektrociepłowni uboczne produkty spalania aż do rozwiązania końcowego, czyli wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla jako materiału do dalszej produkcji użytecznych materiałów – stwierdził przedstawiciel Fortum.

Opracował Wojciech Jakóbik