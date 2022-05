Fotowoltaika może się dalej opłacać. Tauron zdradza sekret Alert

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Eksperci Taurona przedstawili poradnik, który pokazuje, jak korzystać z nowego systemu rozliczeń prosumentów w fotowoltaice. – Opublikowaliśmy bezpłatny poradnik, który w prosty sposób wyjaśnia jak działa fotowoltaika na nowych zasadach – mówi prezes Paweł Szczeszek.

– Fotowoltaika pozostaje atrakcyjnym i opłacalnym źródłem energii dla gospodarstw domowych, szczególnie tych, które zmaksymalizują tzw. autokonsumpcję. Sam, działający od kwietnia, nowy system rozliczeń prosumentów umożliwi zrównoważony rozwój fotowoltaiki w perspektywie średnio- i długoterminowej. Z myślą o wszystkich zainteresowanych oszczędnościami, którzy coraz częściej poszukują informacji na temat nowych zasad funkcjonowania prosumentów, opublikowaliśmy bezpłatny poradnik opracowany przez naszych ekspertów, który w prosty sposób wyjaśnia jak działa fotowoltaika na nowych zasadach – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Tauron zaznacza, że wszystkie zmiany będą wprowadzane etapami. W praktyce rozwiązania uwzględnione w przepisach, które weszły w życie od kwietnia, w pełni będą obowiązywać dopiero od lipca 2024 roku. Kluczową, z punktu widzenia prosumentów, jest zmiana sposobu rozliczeń. Zgodnie z przepisami dotychczasowy system opustów został zastąpiony net-billingiem. Oznacza to, że prosumenci, którzy obecnie składają wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie instalacji do sieci, będą rozliczani w systemie net-billingu. Zmiana ta nie nastąpi jednak natychmiast. Od pierwszego kwietnia do 30 czerwca 2022 roku obowiązuje tzw. przejściowy system opustów. Oznacza to, że osoby, które złożyły po pierwszym kwietnia 2022 roku wnioski o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, do końca czerwca 2022 roku rozliczane będą jeszcze na starych zasadach. Dopiero po zakończeniu okresu przejściowego automatycznie przejdą na nowy system rozliczeń.

Przepisy, które zmienią realia funkcjonowania rynku fotowoltaicznego w Polsce dotyczą systemu rozliczeń, ale i wprowadzają nowe rozwiązania. Pojawiają się na przykład kategorie prosumenta zbiorowego, który produkuje i wykorzystuje energię z instalacji fotowoltaicznej należącej do danego budynku wielolokalowego oraz prosumenta wirtualnego, który wykorzystuje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną wyłącznie na własne potrzeby, z tą różnicą, że instalacja ta zamontowana jest w innym miejscu, niż miejsce poboru energii.

Tauron wymienia korzyści:

– Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

– Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

– Odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku i mogą z nich skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19 procent stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach należących do podatnika. W przypadku małżonków, będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich oddzielnie przypada po 53 tys. zł odpisu.

Pakiet konkretów

Nowy poradnik pt. „Fotowoltaika w świetle nowych korzyści”. odpowiada m.in. na pytania: jak działa net-billing w praktyce, ile zaoszczędzimy na instalacji fotowoltaicznej? Na jaki okres zwrotu można liczyć? Publikacja zawiera też informacje na temat możliwości dofinansowania tego typu inwestycji, w tym zasady funkcjonowania programu „Mój Prąd 4.0” czy „Czyste Powietrze”.

Nowy poradnik jest dostępny tutaj.