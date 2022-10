Francja po Polsce i Niemczech czuje kryzys energetyczny w cenach gazu spoza Rosji Alert

Francja dołącza do Niemiec w krytyce ceny dostaw LNG z USA i ostrzega przed „dominacją” Amerykanów. To kolejny kraj odczuwający kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom w wyższej cenie gazu w kontraktach spoza Rosji po Niemcach i Polsce.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

– Nie możemy pozwolić, by konflikt na Ukrainie doprowadził do dominacji Amerykanów i osłabienia Europy – mówił minister finansów Bruno Le Maire, apelując o bardziej zrównoważone podejście do energetyki. Według wyliczeń Kommiersanta dostawy gazu z Rosji do Europy spadły rok do roku o 45 procent do 45 mld m sześc. od początku roku, a główne źródło alternatywne to dostawy LNG, które wzrosły o 65 procent do 110 mld m sześc. rocznie. Spadek dostaw gazu z Rosji w trzecim kwartale sięgnął rok do roku 70 procent, bo wyniosły mniej niż 10 mld m sześc.

– Nie możemy zaakceptować, że nasz partner amerykański sprzedaje LNG w cenie cztery razy wyższej niż oferuje własnym firmom – powiedział. Dostawy gazu skroplonego są wyceniane w odniesieniu do ceny giełdowej. Ta jest windowana przez kryzys energetyczny podsycany przez Gazprom, który ogranicza podaż gazu w Europie od wakacji 2021 roku. Z tego względu również Niemcy narzekają na ceny LNG, a Polacy na koszt dostaw gazu norweskiego. Mimo to sprowadzają je ze względów bezpieczeństwa.

Norwegia i Komisja Europejska szukają rozwiązań mających ulżyć odbiorcom gazu w dobie kryzysu energetycznego. Powstała w tym celu specjalna grupa robocza. Amerykańscy dostawcy gazu to jednak w przeciwieństwie do państwowego Equinora z Norwegii sektor prywatny, a rząd w Waszyngtonie nie ma wpływu na ich politykę cenową. Warto przy tym zaznaczyć, że pierwsze kontrakty na dostawy LNG z USA do Polski były podpisywane w 2018 roku, kiedy ceny nie były rekordowe jak obecnie.

Kommiersant/Politico/Wojciech Jakóbik