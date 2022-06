Francja proponuje finansowanie polskiej elektrowni jądrowej Alert

– Oferta EDF dla polskiego programu jądrowego ma wsparcie rządu Francji, a koncern deklaruje gotowość rozważenia różnych sposobów finansowania – powiedział wiceprezes francuskiego koncernu EDF Vakis Ramany w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Elektrownia jądrowa Taishan. Fot. EDF

Francja rozważa finansowanie polskiego projektu jądrowego

Rząd Francji poparł współpracę Polski i francuskiego koncernu energetycznego EDF przy projekcie jądrowym. Stanowisko kraju zostało podkreślone w specjalnym liście ówczesnego ministra finansów Francji. W ofercie przedstawionej rządowi polskiemu w 2021 roku, EDF podało koszt budowy reaktorów bez uwzględnienia finansowania inwestycji. Teraz Francja zaznacza, że może rozważyć sposoby na dofinansowanie projektu. – EDF i rząd Francji są otwarte na dyskusje z polskim rządem w kwestii kto i jakiego rodzaju finansowania dostarczy. Jaka będzie struktura finansowania i jej podział między udziałowcami – to wymaga dalszych rozmów – powiedział wiceprezes EDF Vakis Ramany. Polsce zaproponowano budowę 4 lub 6 reaktorów EPR.

– Oferta EDF jest zintegrowana, oferujemy cały obszar inżynierii, wyposażenia, etap budowy oraz wsparcie w eksploatacji i serwisie, a także szkolenie personelu, który będzie budował elektrownię i ją obsługiwał – wyjaśnił dyrektor warszawskiego biura EDF Thierry Deschaux. Polska oczekuje, że Francja dostanie 49 proces udziałów w projekcie jądrowym, budując, finansując oraz z w przyszłości EDF mogłaby mieć możliwość eksploatacji.

W ofercie koncern EDF ocenił, że budowa 4 reaktorów EPR o mocy 1650 MW to koszt rzędu 33 mld euro, a w przypadku budowy 6EPR jest to 48,5 mld euro. Według planu, do 2033 roku w Polsce ma powstać pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy 1-1,6 GW.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska