Francuzi mają już 95 procent energii z atomu i źródeł odnawialnych

Francuski operator energii elektrycznej RTE opublikował pod koniec stycznia dane, według których produkcja niskoemisyjna po raz pierwszy osiągnęła próg 95 procent energii elektrycznej produkowanej we Francji. Ten wzrost produkcji pochodzi ze wszystkich sektorów niskoemisyjnych: energii jądrowej (67,4 procent), elektrowni wodnych (13,9), wiatrowych (8,7) oraz energii słonecznej (4,3). RTE poinformowało także o rekordowym saldzie eksportu energii.

Jak donosi Francuska Agencja Prasowa (AFP), produkcja energii elektrycznej w 2024 roku we Francji powróciła blisko poziomu sprzed Covida. Stało się tak dzięki energii jądrowej i rekordowej produkcji odnawialnych źródeł energii, które pozwoliły jej po raz pierwszy przekroczyć próg 95 procent niskoemisyjnej energii elektrycznej. W 2023 roku udział ten wynosił 92,2 procent. Energia jądrowa pozostaje głównym źródłem produkcji energii elektrycznej z udziałem 67,41 procent. Udział odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, elektrownie wodne, biomasa) rośnie do bezprecedensowego poziomu i stanowi 27,6 procent w pakiecie produkcji energii elektrycznej.

Jednocześnie AFP zauważa, że produkcja energii słonecznej przekroczyła po raz pierwszy w zeszłym roku całkowitą produkcję energii elektrycznej pochodzenia kopalnego (19,9 TWh, ze spadkiem o prawie 40 procent w produkcji elektrowni gazowych).

Dla porównania w Niemczech, gdzie wycofano się ostatecznie z energii jądrowej w 2024 roku, udział produkcji energii elektrycznej tylko z odnawialnych źródeł energii wynosi 59 procent. Według specjalistycznego portalu Carbon Brief, w Wielkiej Brytanii, która zamknęła swoją ostatnią elektrownię węglową we wrześniu, niskoemisyjny udział energii elektrycznej osiągnął rekordowe 58 procent, w tym 45 w odnawialnych źródłach energii i 13 w elektrowniach jądrowych. Francja od kilku lat prowadzi spór z Brukselą, podkreślając, że posiada swoją energię jądrową, która jest niskoemisyjna, tak samo jak odnawialne źródła energii i powinna dzięki niej osiągnąć cele klimatyczne.

Najwyższy poziom produkcji energii elektrycznej we Francji od 5 lat

Po kilku latach problemów w przemyśle jądrowym, spowodowanych korozją reaktorów, suszy wpływającej na sektor energetyki wodnej itp., produkcja energii elektrycznej we Francji osiągnęła 536,5 TWh w 2024 roku. Jest to najwyższy poziom w ciągu ostatnich 5 lat. Według RTE jest to poziom bliski średniego rocznego poziomu z okresu 2014-2019. Emisja dwutlenku węgla, obliczana jako ilość gram CO2, przypadającą na kWh energii, we francuskiej produkcji energii elektrycznej w chwili obecnej jest już jedną z najniższych na świecie i spadła o prawie jedną trzecią w 2024 roku, wynosząc tylko 21,3 g CO2 eq/kWh. Francja, która planuje porzucić swoje elektrownie węglowe w 2027 roku, wyprodukowała 0,7 TWh energii elektrycznej z węgla oraz 1,8 TWh z oleju opałowego i 17,4 TWh z elektrowni gazowych. Oznacza to, że jest to mniej niż w 2023 roku (29,2 TWh).

Rekordowy eksport energii we Francji

RTE poinformowało także o historycznym eksporcie netto energii elektrycznej przez Francję w 2024 roku, który wynosił 89 TWh na plusie, w porównaniu do 77 TWh dla poprzedniego rekordu w 2002 roku. W 2023 roku było to 50,1 TWh. Francuski gigant energetyczny zakomunikował, że ten rekord jest naturalnie powiązany ze wzrostem produkcji, ale także z ograniczonym popytem. Francuskie zużycie energii elektrycznej pozostaje niskie oraz w tendencji spadkowej ostatnich 10 lat pod wpływem lepszej efektywności energetycznej sprzętu. Są to działania wdrożone w 2022 roku i utrzymywane od tego czasu przez Francuzów.

W wywiadzie dla AFP, dyrektor generalny ds. ekonomii, strategii i finansów w RTE – Thomas Veyrenc powiedział, że „jeśli prawie całkowicie zdekarbonizowana energia elektryczna jest jedną z dźwigni do osiągnięcia neutralności węglowej w 2050 roku, następnym krokiem – i trudniejszym jest sukces w elektryfikacji naszej gospodarki, która nadal w 60 procentach zależy od paliw kopalnych importowanych, dla samochodów, fabryk lub domów.” Dodał także, że te wyniki pokazują, że energia jądrowa i odnawialna energia mogą rozwijać się w sposób niezależny i nie konkurują.

Marcin Jóźwicki