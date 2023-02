KGHM ma umowę na dostawy katod miedzianych do Francji Alert

KGHM podpisał z firmą Nexans duży kontrakt na dostawy katod miedzianych, podstawowego produktu miedziowego Spółki, na lata 2023-2027. Umowa przewiduje roczne dostawy od blisko 22,8 tys. do ponad 27,8 tys. ton katod. Umowa zawiera opcję Evergreen umożliwiającą automatyczne przedłużenie umowy na kolejne pięcioletnie okresy.

Katody miedziane. Fot. KGHM

– Katody miedziane KGHM to produkt o najwyższej sprawdzonej jakości, a niniejszy kolejny kontrakt z Nexans jest nie tylko wyrazem zaufania i zadowolenia naszych klientów, ale stanowi również zobowiązanie z naszej strony do zapewnienia najwyższego poziomu wykonania naszej pracy. Obecnie energicznie dążymy do zapewnienia nie tylko najwyższej jakości naszej miedzi, ale także jej produkcji w najbardziej wydajny i przyjazny dla środowiska sposób – powiedział Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM ds. aktywów zagranicznych.

– Nexans bardzo ceni sobie trwałe relacje biznesowe z KGHM: zdecydowaliśmy się zaangażować w pięcioletnią umowę Evergreen, aby zabezpieczyć dużą część naszego przyszłego zapotrzebowania na katody dla naszej francuskiej walcowni w Lens. Nasza wspólna chęć sformalizowania długoterminowego zobowiązania pozwoli Nexans nadal korzystać z najwyższej i stabilnej jakości katod, w połączeniu z wydajnym i niskoemisyjnym łańcuchem dostaw drogą kolejową między Polską a Francją – dodał Christophe Allain, dyrektor globalnego portfolio, Non Ferrous Metals.

Nexans i oddziały KGHM przystąpiły do inicjatywy Copper Mark, aby promować odpowiedzialną produkcję miedzi na świecie. Wieloletnia współpraca KGHM z Nexans rozpoczęła się w latach 70-tych i jest jedną z najstarszych w Grupie.

Katody miedzi elektrolitycznej o minimalnej zawartości miedzi 99,99 procent są podstawowym produktem KGHM Polska Miedź. Spełniają najwyższe standardy jakościowe i są zarejestrowane na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange – LME), Shanghai Futures Exchange (SHFE) i International Energy Exchange in Shanghai (INE) pod markami HMG-S, HMG-B i HML. Miedź rafinowana w postaci katod miedzianych stanowi produkt końcowy procesów metalurgicznych i rafinacyjnych, w których przetwarzany jest materiał miedzionośny (koncentraty, blister miedziany, anody i złom miedzi/złom miedzionośny). Głównymi uczestnikami rynku katod są przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze produkujące miedź w postaci katod, a także producenci walcówki i inne zakłady przetwórstwa miedzi wykorzystujące katody do produkcji walcówki, innych prętów, płaskowników, rur, blach i taśm. Podobnie jak w przypadku koncentratów miedzi, na rynku miedzi działają inne firmy zajmujące się działalnością handlową, a także instytucje finansowe pośredniczące w obrocie katodami.

Nexans jest liderem w projektowaniu i produkcji systemów kablowych oraz usług i angażuje się w elektryfikację przyszłości w całym łańcuchu wartości, od wytwarzania i przesyłu do dystrybucji i użytkowania.

KGHM/Michał Perzyński