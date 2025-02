Analitycy: Francja zapłaciła Rosji ponad 2,5 miliarda euro za LNG

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) szacuje, że w latach 2023-2024 Francja zwiększyła import rosyjskiego LNG o 81 procent. Francuzi mieli zapłacić za to 2,68 mld euro.

– Nie wiemy, dokąd trafia to LNG, prawdopodobnie jest eksportowane do Niemiec – tłumaczyła analityczka IEEFA Ana Maria Jaller-Makarewicz w rozmowie z francuskim kanałem informacyjnym BFM Business. IEEFA to międzynarodowy zespół analityków ds. finansów i energetyki z Azji, Australii, Europie, Ameryce Północnej i Azji Południowej.

Coraz więcej LNG w Europie

Producenci przygotowują się na odbiór coraz większej ilości LNG. Kolejne terminale powstają we wzmożonym tempie od czasu kryzysu po inwazji Rosji na Ukrainie, zwłaszcza w Niemczech, które nastawiają się na przyjęcie większych ilości gazu skroplonego.

Francja jest jednym z największych importerów LNG w Europie. W 2023 roku zaimportowała około 22 mln ton gazu skroplonego. Blisko 13 procent krajowego zużycia gazu to LNG.

BFM Business / Aleksandra Fedorska