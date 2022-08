Freeport LNG otworzy się ponownie w listopadzie. To zła wiadomość dla PGNiG Alert

Teksański terminal Freeport LNG dalej zmaga się z konsekwencjami czerwcowego wybuchu w swoim zakładzie skraplania na wyspie Quintana. Planowany restart terminala przesunięto na listopad. Są to niekorzystne wiadomości dla PGNiG, polegającej na Freeport w celu pozyskiwania skroplonego gazu z USA.

Freeport LNG. Fot. Freeport LNG.

Znaczenie Freeport LNG dla Europy

Światowy kryzys energetyczny, spowodowany wydarzeniami na Ukrainie, zmusił państwa Starego Kontynentu do poszukiwania alternatywnych źródeł gazu. LNG pochodzące ze Stanów Zjednoczonych stanowi właśnie taką alternatywę. Terminal Freeport LNG stanowi bardzo istotny element amerykańskiej infrastruktury zajmującej się przesyłem tego surowca. Jest to siódmy co do wielkości zakład skraplania na świecie i drugi co do wielkości w USA. Stanowi 20 procent całkowitej zdolności eksportowej LNG w tym kraju, posiadając zdolność do przetwarzania ponad 56 milionów m sześc. gazu dziennie. W dobie wzmożonego popytu na skroplony gaz, czerwcowy wybuch był ciosem nie tylko dla Ameryki, ale i dla Europy.

Naprawa opóźni się o dodatkowy miesiąc

Freeport LNG poinformował w najnowszym komunikacie, że przesunął datę oczekiwanego ponownego uruchomienia z października na listopad. Planowane przywrócenie 56 milionów m3 dziennej produkcji gazu stanowi 85 procent zdolności eksportowej obiektu. Jest to ilość wystarczająca do obsługi kontraktów długoterminowych. Oczekuje się, że pozostała produkcja zostanie przywrócona do marca 2023 r. Do tej pory wykorzystywany będzie jeden dok.

Restart of Freeport #LNG delayed to end-November, with full operation expected in March. Bullish for #TTF #natgas, while bearish for #HenryHub.

October was the previous partial restart date of the 15mtpa (21bcma) plant.#ONGT pic.twitter.com/uaUvJhb7Rx — Tom Marzec-Manser (@tmarzecmanser) August 23, 2022

Wpływ opóźnienia na dostawy LNG do Polski

PGNiG zawarła w maju umowę z Freeport na dostawę prawie 65 tys. ton LNG do terminala w Kłajpedzie, którego spółka jest wyłącznym użytkownikiem. Była to transakcja spotowa, która na szczęście uległa realizacji zanim doszło do incydentu. Transport LNG do Polski nie wydaje się być zagrożony, gdyż spółka poinformowała w oficjalnym komunikacie, że w poniedziałek metanowiec Asklipios z ładunkiem 60 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego z USA, przybył do Świnoujścia. Długoterminową umowę PGNiG zawarło z kolei z Sempra Infrastructure Partners, również pochodząca z Teksasu.

Freeport LNG/OilPrice/ PGNiG/Szymon Borowski