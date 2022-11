FSB twierdzi, że zapobiegło sabotażowi na gazociągu South Stream Alert

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa bezpieczeństwa poinformowała, że zapobiegła próbie sabotażu na gazociągu South Stream.

Do sabotażu miało dojść na lądowej części gazociągu biegnącej w obwodzie wołgogradzkim. Służba miała zatrzymać trzech obywatel Rosji, którzy przygotowywali zamach. Skonfiskować miano cztery miny magnetyczne, cztery kilogramy plastycznego ładunku wybuchowego, 590 tys. rubli oraz współrzędne celów ataku.

Gazprom planował zbudowanie czterech nitek gazociągu South Stream z Rosji do Bułgarii. Inwestycje zarzucono w 2014 roku, jednak do tego czasu zbudowano infrastrukturę lądową na terytorium Rosji. Część gazociągów posłużyło do zaopatrywania w gaz spadkobiercy zaniechanego South Stream – dwunitkowego gazociągu Turkish Stream, który dostarcza rosyjski gaz do Turcji, a dalej jedną nitką do Bułgarii i dalej przez Serbię do Węgier.

Ria Novosti/Mariusz Marszałkowski