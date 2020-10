Fundusz Trójmorza urósł do prawie miliarda euro Alert

Prezentacja informacji o Funduszu Trójmorza na szczycie w Tallinie. Fot. Three Seas Initative

Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył udział w Funduszu Trójmorza o 250 mln euro. Ogłosił tę informację podczas szczytu tej inicjatywy w Tallinie.

– Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację ekonomiczną wszystkich krajów i wymusiła podjęcie niestandardowych działań. Wyjście z kryzysu potrwa wiele lat, a długoterminowe inwestycje infrastrukturalne to dobry sposób na stymulowanie gospodarek. Fundusz Trójmorza angażuje się w inwestycje na zasadach komercyjnych. Zwiększenie zasobów Funduszu pozwoli na realizację większej liczby projektów niosących długofalowe korzyści dla całego regionu. Stąd nasza decyzja o podwyższeniu zaangażowania o 250 mln euro – powiedziała podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Tallinnie Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes BGK.

BGK informuje, że akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 roku z inicjatywy BGK i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu tego roku do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa. Łącznie akcjonariusze zaangażowali się w Fundusz na poziomie przekraczającym 800 mln euro. Fundusz od lutego br. ma w pełni operacyjną strukturę i działa na zasadach komercyjnych z niezależnym komitetem inwestycyjnym. Inwestorzy Funduszu wybrali profesjonalną, międzynarodową firmę pełniącą funkcję doradcy inwestycyjnego, odpowiedzialną także za zarządzanie projektami i fundraising. Jest nią Amber Infrastructure.

Fundusz Trójmorza jest otwarty dla trzech typów inwestorów: inwestorów głównych (tzw. core sponsors) reprezentowanych przez banki rozwoju państw Trójmorza, międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR) oraz prywatnych inwestorów z całego świata.

Polacy liczą na to, że fundusz Trójmorza pozwoli finansować inwestycje w sektorze energetyki (atom, gaz, OZE), transportu i cyfryzacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego/Wojciech Jakóbik