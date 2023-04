G7 zmierza do zmniejszenia zależności od paliwa jądrowego z Rosji Alert

Brytyjski GOV.UK informuje, że państwa grupy G7 zgodziły się stworzyć stabilny łańcuch dostaw paliwa jądrowego, aby zastąpić w tej kwestii rosyjski Rosatom, który jest liderem w dziedzinie dostaw paliwa jądrowego, co ratuje go przed nałożeniem na niego sankcji zachodnich.

Paliwo jądrowe dla Białoruskiej Elektrowni Atomowej fot. NCCP

Pięć krajów tj. USA, Wielka Brytania, Francja, Japonia, Kanada wykorzysta odpowiednie zasoby i możliwości cywilnego sektora energetyki jądrowej każdego kraju, aby podważyć kontrolę Rosji nad łańcuchami dostaw. Umowa ta będzie wspierać stabilne dostawy paliw na obecne potrzeby, a także zagwarantuje bezpieczny rozwój i wprowadzanie paliw dla zaawansowanych reaktorów.

Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim wyparcie z rynku energetyki jądrowej rosyjskiego Rosatomu.

– Porozumienie to zostanie wykorzystane jako podstawa do całkowitego wypchnięcia Putina z rynku paliwa jądrowego, i to tak szybko, jak to możliwe, do odcięcia mu kolejnego sposobu finansowania barbarzyńskiego ataku na Ukrainę i fundamentalnego pozostawienia Rosji na lodzie – czytamy w komunikacie brytyjskiego GOV.UK.

W tym celu Kanada, Francja, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zidentyfikowały potencjalne obszary współpracy w zakresie paliw jądrowych, aby wesprzeć stabilne dostawy paliw dla działających obecnie flot reaktorów, umożliwić rozwój i wdrożenie paliw dla zaawansowanych reaktorów oraz osiągnąć mniejszą zależność od rosyjskich łańcuchów dostaw. Ten wielostronny wysiłek miałby na celu rozpoznanie i wykorzystanie unikalnych zasobów oraz zdolności posiadanych przez cywilny sektor jądrowy każdego kraju w celu ustanowienia globalnego komercyjnego rynku paliwa jądrowego. Obejmuje również współpracę nad strategicznymi możliwościami wydobycia, konwersji, wzbogacania i wytwarzania uranu.

Ta strategiczna współpraca ma na celu zwiększenie głębokości i odporności międzynarodowych łańcuchów dostaw paliwa jądrowego, przy jednoczesnym wspieraniu szerszych celów geostrategicznych polegających na dalszym zmniejszaniu zależności od Rosji w łańcuchu dostaw paliwa jądrowego w perspektywie długoterminowej oraz zwiększaniu dostępności komercyjnych alternatyw wolnorynkowych w zakresie dostaw cywilnych technologii jądrowych do państw trzecich. Dostawa cywilnych technologii, sprzętu lub materiałów jądrowych podlegałaby obowiązującym krajowym przepisom ustawowym, wykonawczym i umowom międzynarodowym.

Działania te są jednoznaczną odpowiedzią na stanowisko Węgier w sprawie odmowy nałożenia sankcji na Rosatom, jako obawy przed utratą głównego źródła paliwa jądrowego do budowanej przez rosyjskiego potentata, elektrowni jądrowej w Paks. Jednakże Węgry są tylko głównym języczkiem uwagi z racji swojego ogólnego postępowania wobec Rosji od czasu jej inwazji na Ukrainę. Innymi hamulcowymi unijnych sankcji na Rosatom są Bułgaria oraz inny potentat w energetyce jądrowej Francja. Wspólne działania G7 w kwestii produkcji paliwa jądrowego dają szanse przejścia ostatniej bariery nałożenia sankcji na rosyjskiego potentata jądrowego.

Dążenie Kanady, Francji, Japonii, Wielka Brytanii i Stanów Zjednoczonych do zbadania możliwości współpracy w sferach wielostronnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i odporności gospodarczej partnerów na całym świecie jest odpowiedzią na dotychczasową niemoc w nałożeniu międzynarodowych sankcji na rosyjskiego potentata w zakresie energetyki jądrowej, które dotychczas były blokowane przez zbytnią zależność dostaw z tego kierunku paliwa jądrowego do krajów Unii Europejskiej ale także w mniejszym zakresie Stanów Zjednoczonych.

GOV UK / Bartosz Siemieniuk