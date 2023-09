Gaz drożeje przez tajemniczy wyciek w Norwegii Alert

Cena gazu na giełdzie TTF w Holandii wzrosła po długich spadkach ponad 6 procent wartości po wieściach o incydencie z gazem w Norwegii

Hammerfest LNG. Fot. Equinor.

31 maja norweski Equinor powiedział Reutersowi o zatrzymaniu pracy terminalu eksportowego LNG Hammerfest przez wyciek w pobliżu wyspy Melkoya. W odpowiedzi gaz podrożał na giełdzie europejskiej TTF w kontraktach czerwcowych z 20 do 26 euro za megawatogodzinę, a więc z około 296 do 304 dolarów za 1000 m sześc.

Nie wiadomo skąd wziął się wyciek i oceniana jest skala problemu. Doszło do ewakuacji Hammerfest LNG, nie ma ofiar. Gaz dociera na wyspę Melkoya ze złoża Shoehvit na Morzu Barentsa do gazoportu, który odpowiada za tylko pięć procent eksportu tego surowca z Norwegii. To jednak jedyny terminal LNG dużej skali w tym kraju o przepustowości 18,4 mln m sześc. dziennie.

Inwestorzy obawiają się sabotażu infrastruktury krytycznej w Europie po incydencie z września 2022 roku, w którym zostały zniszczone gazociągi Nord Stream 1 i 2 oraz szeregu innych zagadkowych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu.

Reuters / Kommiersant / Wojciech Jakóbik