Niemcy zapełniły magazyny gazu na ponad 90 procent i nadal wzywają do oszczędności Alert

Zapełnienie magazynów gazu w Niemczech przekroczyło 93 procent – wynika z danych podanych przez Federalną Agencję ds. Sieci (BNetzA).

Zapełnienie magazynów gazu w Niemczech ft. BNetzA

Sytuacja z dostawami gazu do Niemiec jest napięta, ale póki co są one stabilne i nie ma póki co zagrożenia ograniczeniem podaży surowca dla klientów. Agencja uważa, że sabotaż Nord Stream 1 i 2 nie wpływa na sytuację gazową w Niemczech, gdyż przesył przez Nord Stream 1 ustał pod koniec sierpnia. Agencja jest w kontekście ze służbami i partnerami z Szwecji i Dani ws. sabotaży.

Urząd zwraca uwagę, że tygodniowa konsumpcja gazu osiągnęła wysoki poziom, i przekracza średni poziom notowany w tym samym czasie w ciągu ostatnich czterech lat. Ponowiono jednocześnie apel o oszczędzanie gazu i energii elektrycznej.

BNetzA/Mariusz Marszałkowski