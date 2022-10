Gazprom ponownie ograniczył dostawy gazu do Mołdawii Alert

Mołdawia otrzymuje o 35 procent mniej gazu ziemnego z Rosji. Wicepremier Andrei Spinu podaje, że obecne dostawy nie pokrywają zapotrzebowania kraju.

Mołdawia. Źródło: freepik

Gazprom ogranicza dostawy gazu do Mołdawii

Gazprom dostarcza do Mołdawii o 35 procent mniej gazu ziemnego. Dzienne dostawy gazu sięgają 5,7 miliona metrów sześciennych, a to nie pokrywa zapotrzebowania kraju. – To nie pokrywa wszystkich potrzeb naszego kraju w zakresie gazu ziemnego – powiedział wicepremier Mołdawii Andrei Spinu. Rząd poinformował o ograniczeniu dostaw 12 października.

Rosyjski koncern ograniczył dostawy gazu do Mołdawii o 30 procent od października tego roku. Powodem, dla którego Gazprom podjął taką decyzję, miały być problemy techniczne „po stronie ukraińskiej”, co neguje wicepremier Spinu. – W chwili obecnej elektrownie w Mołdawii nie mają wystarczającej ilości gazu ziemnego, aby zaspokoić 100 procent potrzeb konsumpcyjnych – podsumował wicepremier Spinu.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska