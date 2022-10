Gaz tanieje przez ciepły październik, ale nadal będzie drogi Alert

Cena gazu na giełdzie europejskiej TTF spadła do poziomu niewidzianego od ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Ciepły październik pomaga, ale jednak nie zapowiada, że kryzys energetyczny się skończył.

Giełda. Fot. Freepik

Gaz na giełdzie TTF w Holandii kosztuje w kontraktach listopadowych 96 euro za megawatogodzinę, czyli 3,5 razy mniej od rekordowych 350 euro zanotowanych z końcem sierpnia. To najniższa cena od ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Ceny spotowe są jeszcze niższe a różnica między nimi a kontraktami miesiąc naprzód rośnie. To skutek wysokiej temperatury w październiku oraz zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej. Kolejny czynnik to zapowiedź reformy rynku gazu w Europie mającej ustabilizować ceny.

Należy przy tym zaznaczyć, że kontrakty na drugi kwartał 2023 roku są nadal wyceniane za 143 euro za megawatogodzinę i potaniały mniej przez obawy inwestorów o ograniczenie podaży w Europie. Rosjanie systematycznie zmniejszają dostawy na kontynent i grożą całkowitym ich zatrzymaniem.

Wysokie ceny gazu przekładają się na wyższe ceny energii przez zależność między nimi na giełdzie oraz na droższy węgiel przez rosnącą atrakcyjność tego paliwa.

Wojciech Jakóbik