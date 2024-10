Gaz-System zbudował w 20 lat trzy tysiące kilometrów nowych rurociągów

– W ciągu 20 lat powstało trzy tysiące kilometrów nowych gazociągów – powiedział we wtorek prezes spółki Sławomir Hinc podczas uroczystości z okazji 20-lecia operatora. Zauważył, że wokół dywersyfikacji dróg dostaw gazu panował konsensus.

Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc wziął udział we wtorek w uroczystości z okazji 20-lecia operatora. Ocenił, że początki były trudne, ale przez dwie dekady operator dokonał olbrzymiego skoku, realizując programy inwestycyjne niezależnie od aktualnej opcji politycznej. Powstało trzy tysiące kilometrów nowych gazociągów, tłocznie i inne inwestycje. Wokół dywersyfikacji dróg dostaw gazu panował pewien konsensus – zaznaczył.

Dzięki budowie Baltic Pipe i terminala LNG w Świnoujściu, a w perspektywie 2028 roku i dzięki pływającemu terminalowi LNG w Gdańsku, Gaz-System zaoferuje klientom zdolności importu prawie 24 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie – podkreślił Hinc.

– Uważam, że dziś Polska jest zdywersyfikowana i możemy śmiało udostępniać różne kierunki i opcje handlowe – ocenił prezes Gaz-Systemu. – Co prawda gaz jest paliwem kopalnym, ale pozwala transformować gospodarkę. A samego operatora wraz z transformacją czekają zmiany – dodał.

Mówiąc o przyszłych wyzwaniach ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przypomniała, że Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy tworzącej podstawy dla systemu wodorowego, gdzie Gaz-System jest wskazywany jako przyszły operator przesyłowy wodoru. – Przez 20 lat się sprawdził i chcemy wykorzystywać te kompetencje dalej. A rola ta będzie niezwykła, bo wodór zdecyduje o konkurencyjności polskiego przemysłu – powiedziała ministra.

Natomiast ministra przemysłu Marzena Czarnecka oceniła, że infrastruktura gazowa będzie jeszcze długo przydatna, bez względu na rodzaj gazu, jaki nią będzie płynął.

Z kolei pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando przypomniał, że dzięki profesjonalizmowi Gaz-Systemu nigdy nie mieliśmy poważnej przerwy w dostawach gazu, czy żadnego „gazowego blackoutu”. – Na rynku będzie miejsce dla gazu jako paliwa przejściowego nie wiadomo na jak długo, dla gazu jako surowca i jako obszaru regulacji – oceniał Bando.

Pierwszy prezes Gaz-Systemu z lat 2004-2006 Andrzej Osiadacz poinformował, że narodziny spółki były trudne, a umowy przesyłowe, taryfy, przejmowanie majątku – to były rzeczy zupełnie nowe. – Dziś to bardzo nowoczesna firma, cały czas inwestuje i się rozwija – podkreślił. Drugi prezes Paweł Stańczak przypomniał z kolei, że w momencie powstania operatora – nikt nie wiedział do końca co to jest przesył i co ma być wydzielone – zakończył.

Gaz-System powstał wcześniej niż wydzieleni operatorzy w Niemczech czy Francji, a przy tworzeniu operatora ukraińskiego skopiowano polskie rozwiązania – podkreślił Stańczak, który obecnie jest we władzach ukraińskiego GTSOU.

BiznesAlert / PAP