Gaz-System: przesył wodoru zarówno nową, jak i częściowo istniejącą siecią

Gaz-System rozważa użycie do transportu czystego wodoru w przyszłości zarówno nowych, jak i istniejących gazociągów. Nowe łączyłyby potencjalne miejsca produkcji i konsumpcji, zaś istniejące, byłyby używane pod warunkiem, że nie będą potrzebne do przesyłu gazu.

– Analizujemy obie możliwości, czyli przesył nowo wybudowaną siecią służącą tylko do przesyłu wodoru i łączącą potencjalne miejsca produkcji z konsumpcją, oraz przesył istniejącą siecią gazową – poinformował PAP Gaz-System. Zwrócił jednocześnie uwagę, że istniejąca sieć będzie mogła być używana na potrzeby przesyłu wodoru, o ile nie będzie już wykorzystywana do przesyłu gazu. Czyli w sytuacji, gdy nowo powstała sieć pozwala na przełączenie odbiorców końcowych do innych gazociągów.

Jak podkreślił operator, wyznacznikiem wielkości i położenia infrastruktury do przesyłu wodoru będą m.in. informacje zebrane obecnie w ramach Wodorowej Mapy Polski od podmiotów planujących jego produkcję oraz konsumpcję. Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury zostanie szczegółowo przeanalizowana i – w lokalizacjach, gdzie będzie to zasadne – zostanie dostosowana do przesyłu wodoru. W pozostałych miejscach analizowana będzie budowa nowej sieci.

Wodorowa Mapa Polski to projekt Gaz-Systemu mający pokazać potencjalne miejsca produkcji i konsumpcji wodoru. W ramach badania operator przeanalizował ankiety, obejmujące 178 wodorowych projektów, rozważanych przez różne podmioty. Główny wniosek, jaki operator wyciągnął mówi o tym, że potrzeba infrastruktury do przesyłu wodoru pojawia się w latach 2030-2035, produkcja wodoru zacznie znacząco rosnąć po 2029 roku, a popyt – od 2030 roku

Dostosowanie sieci do przesyłu wodoru w miejscach, gdzie nie ma planowanej produkcji czy konsumpcji wodoru jest bezcelowe – zwrócił uwagę operator. Dodatkowo, przy dostosowaniu każdorazowo wymagane będzie potwierdzenie, że parametry techniczne na to pozwalają. To może być trudne z uwagi na wiek sieci i materiałów wykorzystanych do jej budowy – zaznaczył Gaz-System.

Należący w 100 procentach do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminala LNG w Świnoujściu. Na mocy ustawy operatorem systemu przesyłowego wodoru będzie spółka zależna Gaz-Systemu.

Biznes Alert / PAP