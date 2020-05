Aukcja pozwoliła zarezerwować 93 procent czerwcowej przepustowości Gazociągu Jamalskiego Alert

Gazociąg Jamalski. Źródło: Gazprom

Zakończyła się aukcja na platformie elektronicznej Gaz-Systemu dotycząca rezerwacji mocy przesyłowej Gazociągu Jamalskiego.

Aukcja rozpoczęła się o godzinie 9.00 czasu polskiego 18 maja bieżącego roku. Dotyczyła ona rezerwacji od 1 czerwca do 1 lipca 2020 roku. Z podsumowania aukcji wynika, że w punkcie wejścia w SGT Kondratki zostało zlicytowane 36135,431 MWh/h z łącznie zaoferowanych 38321,203 MWh/h. Oznacza to, że doszło do rezerwacji około 93 procent mocy przesyłowej Gazociągu Jamalskiego dostępnej w czerwcu.

W przypadku punktu wyjścia na granicy z Niemcami, czyli w SGT Mallnow, w licytacji została zaoferowana przepustowość 38812,499 MWh/h i doszło do rezerwacji przepustowości takiej samej, jak w SGT Kondratki, to znaczy 36135,431 MWh/h.

Pozostałe niezarezerwowane moce zostaną wystawione na aukcjach dziennych i śróddziennych, które odbędą się w późniejszym terminie.

Nie ma informacji o tym kto konkretnie zarezerwował moce przesyłowe, ale zważywszy na to, że Gazociąg Jamalski służy dostawom gazu rosyjskiego do Europy można spekulować, że dokonał tego Gazprom Export.

Gaz-System/ Mariusz Marszałkowski