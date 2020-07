Realizacja nowego połączenia gazowego między Polską a Czechami zostaje zawieszona Alert

Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Czeski operator systemu przesyłu gazu Net4Gas podjął decyzję o opóźnieniu budowy i zmniejszeniu planowanej przepustowości nowych połączeń gazowych z Polską i Austrią. Gaz-System mówi wprost o zawieszeniu budowy nowego połączenia gazowego między Polską a Czechami Stork II.

Stork II zostanie zamrożony

Agencja Reuters dotarła do planów inwestycyjnych Net4Gas na lata 2021-30. Z planowanych inwestycji usunięty został projekt interkonektora Stork II łączący Czechy i Polskę. Gazociąg ten miał zwiększyć możliwości przesyłowe gazu od 2023 roku. Nowe połączenie gazowe ma być mniejsze i powstać za kilka lat, tak aby gotowym do pracy w latach 2027-2028.

Net4Gas wstrzymał także plan budowy połączenia gazowego BACI z Austrią, który miał być uruchomiony w 2024 roku. Zamiast połączenia BACI od 2026 roku realizowany projekt o mniejszej przepustowości. Net4Gas podkreśla, że zmiany w budowie połączeń z Polską i Austrią wynikają z faktu, że planowane pierwotnie połączenia gazowe nie trafiły na listę projektów wspieranych przez Unię Europejską w ramach Projects of Common Interst.

Gaz-System, operator polskiego systemu przesyłowego przyznaje w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl, że ze względu na uwarunkowania rynkowe, realizacja projektu Polska-Czechy została zawieszona. Niemniej jednak tłocznia gazu, która powstaje w Kędzierzynie-Koźlu zwiększy możliwości tłoczenia i pozwoli na obsługę nowego połączenia, w sytuacji w której operatorzy wrócą do realizacji projektu. Projektowany Stork II miał przesyłać do Czech 5, a do Polski 6,5 mld m sześc. rocznie.

Nie ma wsparcia, nie ma projektu

– Obecny 10-letni plan inwestycji nie przewiduje projektów BACI i Stork II w ich wcześniej zaplanowanej formie, głównie dlatego, że nie są one obecnie uwzględnione na europejskiej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – podał Net4Gas w odpowiedzi na pytania Reutersa. Operator czeski zaznacza, że plan obejmuje alternatywne możliwości, których dostawa będzie zależała od aukcji w 2021 roku.

Net4Gas inwestuje zaś w zwiększenie innych części swojej infrastruktury, aby znacznie zwiększyć wolumeny, które może odbierać z północnych Niemiec. Otwarcie gazociągu Nord Stream doprowadziło do zmiany kierunku przepływu gazu ze wschód-zachód przez system czeski na kierunek północ-południe.

Reuters/Bartłomiej Sawicki