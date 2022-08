Gazociąg Polska-Słowacja został oficjalnie otwarty Alert

W Strachocinie w powiecie sanockim w województwie podkarpackim odbyła się oficjalna inauguracja Gazociągu Polska-Słowacja. Na uroczystości obecni byli m. in. premierzy obu państw i prezesi spółek odpowiedzialnych za realizację projektu.

Gazociąg Polska-Słowacja

– Cieszę się, że udało się doprowadzić do końca w czasie i budżecie tę strategicznie ważną inwestycję. Gazociąg ten jest dowodem na to, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo w państwach Trójmorza. Chcę podziękować premierowi Hegerowi za jego osobiste zaangażowanie w budowie Korytarza Północ-Południe. Ten interkonketor jest dopełnieniem szeregu inwestycji dokonanych po stronie Polski. W ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy 860 km gazociągów od Polski północno-zachodniej do części południowo-wschodniej. To jest gazociąg pokoju i bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które okazały się gazociągami wojny. One doprowadziły do dzisiejszego kryzysu. Historycznie wysokie ceny gazu to dowód porażki polityki energetycznej Niemiec – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Korytarz Północ-Południe tworzy konkretne podwaliny do współpracy. Nie myliliśmy się co do intencji Rosji, ostrzegaliśmy przed szantażami energetycznymi. My realizowaliśmy konkretne inwestycje, które mają nas uchronić przed tymi negatywnymi elementami. Ten interkonektor pozwala sprowadzać gaz nawet z Włoch, pochodzący z Afryki. My dziś, dzięki kontraktom gazowym podpisanym 2-3 lata temu, mamy tańszy gaz z USA. Gazociąg ten jest dowodem na to, że Grupa Wyszehradzka odbudowuje swoją siłę. Z naszymi partnerami współpracujemy bardzo blisko, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo naszego regionu – dodał Morawiecki.

W następnej kolejności głos zabrał premier Słowacji Eduard Heger: – Rosyjska bezprecedensowa, brutalna inwazja na Ukrainę pokazała, że nie może być traktowana jako partner. Rosja poza inwazją na Ukrainę wypowiedziała hybrydową wojnę Unii Europejskiej. Jednym z elementów tej wojny jest energetyka, gdzie od zeszłego roku trwały przygotowania do uderzenia, zaczynając od opróżniania i nienapełniania magazynów gazu Gazpromu w Europie – mówił.

Na uroczystości obecna była również polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – W maju otworzyliśmy Gazociąg Polska-Litwa, dziś Gazociąg Polska-Słowacja, a za chwilę otworzymy Baltic Pipe. Te inwestycje wzmacniają nasze bezpieczeństwo. Zależało nam, aby to połączenie zostało jak najszybciej uruchomione i to się udało – powiedziała.

Prezes Gaz-System Tomasz Stępień zauważył, że mamy wyjątkowy rok w sektorze gazowym. – To rok żniw, bo oddajemy nasze wszystkie inwestycje gazowe, aby służyły nie tylko Polsce, ale i naszym partnerom. W styczniu zwiększyliśmy przepustowość terminala LNG w Świnoujściu, w maju otworzyliśmy Gazociąg Polska-Litwa, a teraz Gazociąg Polska-Słowacja. Interkonektor jest gotowy do działania komercyjnego, które zacznie się wkrótce. Niebawem oddamy do użytku Baltic Pipe, który jest właśnie zatłaczany gazem i równo za miesiąc go otworzymy – powiedział. – Razem to ponad 2000 km gazociągów. Ten interkonektor, mimo że nie najdłuższy, był najtrudniejszym projektem. Na szczęście udało się wykonać te prace i zrealizować inwestycję. Mieliśmy również duże wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Część środków finansowych pochodziła ze środków europejskich – dodał Stępień.

Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński