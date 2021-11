Gazoport na LNG z USA dla PGNiG jest gotów do oddania do użytku Alert

Calcasieu Pass LNG. Fot. Venture Global LNG

Spółka Venture Global LNG będąca dostawcą gazu skroplonego do Polski zapowiada, że terminal Calcasieu Pass LNG jest gotowy do rozpoczęcia pracy.

Amerykańska Federalna Komisja Regulacji Energetyki wydała zgodę na oddanie do użytku pierwszego ciągu skraplającego zbiornika południowego w Calcasieu Pass LNG. Obiekt ma rozpocząć pracę komercyjną na początku 2022 roku i zapewnić dostawy gazu między innymi do polskiego PGNiG, ale także Shella, Edisona, Galp i Repsol z Europy Zachodniej. Jego pełna przepustowość to 10 mln ton rocznie. Venture Global LNG planuje także budowę drugiego gazoportu Plaquemines LNG o mocy 20 mln ton rocznie.

PGNiG zamówiło więcej gazu z Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines we wrześniu 2021 roku. Dostawy od firmy Venture Global LNG mają sięgnąć 5,5 mln ton rocznie, czyli około 7,4 mld m sześc. po regazyfikacji. Calcasieu Pass odpowiada za wzrost z 0,5 do 1,5 mln ton. Ten gaz będzie mógł trafić na rynek polski lub do Azji w zależności od tego, gdzie będzie się bardziej opłacała jego sprzedaż.

Reuters/Wojciech Jakóbik